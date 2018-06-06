الصحة: شح الدعم العالمي للأمراض أمر مؤسف

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صحيفة اليوم التالي
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الصحة: شح الدعم العالمي للأمراض أمر مؤسف

    08:09 PM June, 06 2018

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    صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم ـــ (اليوم التالي)
    أكدت وزارتا الصحة الاتحادية والصحة ولاية الخرطوم على انسياب العلاج المجاني للولاية وعبرها لمحلياتها السبع، في وقت كشفت فيه وزارة الصحة الاتحادية عن شح الدعم العالمي للأمرض، الأمر الذي وصفته بالمؤسف. وقال طارق عبد الله مدير إدارة مكافحة الأمراض بوزارة الصحة الاتحادية، في اجتماع مشترك مع وزارة الصحة بالولاية، إن ولاية الخرطوم من الولايات ذات الثقل ويقع عليها عبء كبير في تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن انسياب الخدمات بصورة جيدة ينعكس إيجابا على الولايات الأخرى لأنها النموذج، لافتا إلى أن الدعم العالمي قل بصورة كبيرة في بعض البرامج في العام 2016م، ووصف ذلك الحدث بالمؤسف، وأشار إلى قيام (5) مخازن بخمس محليات من جملة سبع محليات لحل مشكلة الإمداد، ويوجد دعم بوسائل الحركة حتى لو بإيجار متحركات لتجنب حدوث مشاكل في الإمداد، ولفت عبد الله إلى دخول منحة علاج الملاريا هذا العام لتقوية النظام الصحي.
    من جانبها، أشارت عفاف حسن مديرة إدارة الصيدلة بولاية الخرطوم إلى أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه انسياب العلاج المجاني، ممثلة في قلة وتأخير الميزانية المخصصة للولاية، بجانب قلة الكوادر المساعدة وهجرة الكوادر المدربة، إضافة إلى تخصيص ميزانية للتدريب.
    من ناحيته، طالب مأمون حميدة وزير الصحة بالخرطوم بضرورة زيادة الدعم لولاية الخرطوم لخصوصيتها وإحكام التنسيق ورفع تقارير شهرية لإدارة البرامج بالصحة الاتحادية مع ضرورة الاهتمام بوضع نظام محكم ومؤسسي.
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