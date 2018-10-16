الصادق المهدي يؤكد لقائه بمبارك الفاضل بلندن في إطار أسرى بعيداً عن أي أجندة سياسية



07:11 PM October, 16 2018 سودانيز اون لاين

زهير السراج -canada

مكتبتى

رابط مختصر











عبير المجمر (سويكت)





كشفت صحيفة الإنتباهه عن لقاء سري بلندن، جمع بين رئيس حزب الأمة الصادق المهدي و مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمه (الإصلاح و التجديد).



و أشارت الإنتباهه إلى أن مخرجات هذا الحوار تمثلت في :

_ ضرورة العمل بالوسائل السياسية من داخل السودان لتحقيق السلام.

_إستعادة الديمقراطية وتحقيق الإستقرار والتنمية الاقتصادية.

_ ضرورة وحتمية الإنتقال من حكم الحزب الواحد إلى رحاب التعددية الديمقراطية.

_التأكيد على أهميةالتحول الديمقراطي

لتجاوز الأزمة الاقتصادية والفكاك من العزلة الدولية وتحقيق الإستقرار والتنمية في السودان.



من جانبنا حاولنا التحقق من صحة هذا الخبر من المصدر المسؤول السيد الإمام الصادق المهدي الذي أكد على أن اللقاء الذي جمع بينه و إبن عمه القيادي مبارك الفاضل كان فقط في إطار أسرى إجتماعي بعيداً عن أي أجندة سياسية، طمئنه فيه على حاله و أحواله و من جانبه دعاه مبارك الفاضل لزواج إبنه.



و الجدير بالذكر أن رئيس نداء السودان الصادق المهدي و رئيس حزب الأمة أعلن مؤخراً عن قرار عودته إلى السودان و أوضح أن تحديد التفاصيل و تاريخ العودة يحدده حزب الأمه بالداخل لأنه حزب مبنى على الشورى و المشاركة في إتخاذ جميع القرارات.

كما أن رئيس حزب الأمة كان قد دعا يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018م إلى حوار داخل السودان كامل شامل عادل إذا توفر المناخ المناسب بعد تنصل إمبيكي من خارطة الطريق.





عبير المجمر (سويكت)

16/10/2018