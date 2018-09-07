07-09-2018, 06:09 PM

عبير سويكت

عبير سويكت

تاريخ التسجيل: 07-08-2016

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) الصادق المهدي:يتحدث عن مرشحيه السبعة لرئاسة حزب الأمه و يعيب خوض الانتخابات لإعطاء شرعية لنظام متها

06:09 PM September, 07 2018 سودانيز اون لاين

عبير سويكت-France

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حاورته عبير المجمر (سويكت)





في أجتماعات نداء السودان طرحنا موضوع الجنائية و طلعنا بقرار إيدنا فيه نظام روما و ضرورة أن لا يكون هناك أفلات من العقوبة و طرحنا مقترح العدالة الإنتقالية لمسائلات أخرى.



إجتماعات نداء السودان كانت ناجحة و موفقة و فيها أفكار جديدة تحدد كيفية العمل في المرحلة القادمة.



د. غازي صلاح الدين و غيره إذا خاضوا اي انتخابات دون استحقاقاتها هذه ستكون مسألة معيبة و ستعطي شرعية لعملية سياسية غير مقبولة لكن هو إنسان دكتور و مؤهل للترشح.



حكومة الخرطوم غير مؤهلة لقيادة مصالحة بين الفرقاء الجنوبيين حتى تكون عليها أن تحل مشاكلها الداخلية أولا بوسائل سياسية صحيحة.



لا تفضيل لي لمريم على سارة كلاهما مؤهلتين لرئاسة الحزب و مناضلتين لأقصى درجة ليس فقط على مستوى حزب الأمه بل على المستوى القومي السوداني.



لن تكون هناك مشاركة في أي انتخابات دون استحقاقات و أخذنا موقف ضد تعديل الدستور.



ليس لدي مرشح بعينه لرئاسة حزب الأمة و لكن كونا لجنة أسميناها "كلية إنتخابات الرئيس" التي بدورها ستعتمد الأشخاص السبعة الذين سأقدمهم للمؤتمر العام.



في نداء السودان كونا لجنة تعمل توصيات بالفصل التام بين مسارين العسكري و المدنى لأن نداء السودان مساره السياسي مدني فقط و بطرق سلمية.



الجزء التاسع





السيد الإمام الصادق المهدي شغل الساحة السياسية السودانية و العربية و الأفريقية، أثار إعجاب مؤيديه و أرهق و أتعب معارضيه، أختلفت معه أو إتفقت شئت أم أبيت يبقى رقما سياسيا صعبا.

رئيس منتدى الوسطية العالمي هو مفكر إسلامي و مصلح و مجدد و مجتهد و مفكر إسلامي كتب المئات من الكتب و المراجع في شتى القضايا المختلفة التي شغلت الساحة العالمية و المحلية.

الإمام الصادق المهدي رئيس الوزراء الشرعي سياسي بارع و مفكر عبقري و محاور لبق متمرس و متمكن من الردود على الأسئلة الساخنة و يجيد فن إسكات الخصوم، أحد أشرس صقور السياسة السودانية يتصدى لهجوم غرمائه بمرونة و برود انجليزي حتى لقب بي Black Englishman

يمتاز بالحلم و هي صفات القادة و لكن إحذر صولة الحليم فالسيد زعيم الأنصار كالأسد يخشى و هو نائم و يحسب له ألف حساب.

جمع بين القوة و المرونة و الإنسانية و الروح الفكاهية الإجتماعية في أجمل لوحة سيموفونية.

يعتبر حالة نادرة و هو إبن الثمانين يتمتع بذاكرة حديدية و حدة بصر و سمع مرهف و هو سريع الحركة يسابقك في المشي سألناه عن وصفته السحرية فأجاب قائلاً :

كن تقياً تعش قوياً *حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر *من عاش تقياً عاش قوياً.

و هو بإبتسامته الساخرة يردد أبيات شعره المفضلة :

سنّي بروحي لا بعد سنين

فلأسخرن غداً من التسعين

عمري إلى السبعين يركض مسرعاً

والروح ثابتة على العشرين

ديمقراطيته لا يختلف عليها إثنان حتى معارضيه، و في هذا الإجتماع الأخير لنداء السودان سرد لنا الناطق الرسمي للحركة الشعبية قطاع الشمال و أحد صقورها المنحدر من مناطق الهامش ألا و هو السيد مبارك أردول أن خاله القيادي البارز في الحركة الشعبية سبق أن تم أسره في معركة اليرموك و عندما جاءت الديمقراطية الثانية أصدر السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء آنذاك قرار بالعفو عنه و إطلاق سراحه و لم يكتف بذلك بل عينه مديراً للدباغة.

إلتقينا سيادة زعيم المعارضة السودانية و رئيس نداء السودان السيد الصادق المهدي

في الإجتماعات الأخيرة التي عقدت بباريس في الفترة من 15/08/2018 حتى، 19/08/2018 و أجرينا معه هذا الحوار و الآن إلى مضابط الحوار :



السيد الإمام الصادق بعد أن أنفض السامر بباريس بماذا خرجتم من هذه الإجتماعات؟

الاجتماع كان ناجح و موفق و فيه أفكار جديدة تحدد كيفية العمل في المرحلة القادمة و في البيان الختامي وضحنا الخطوات التي اتخذناها في هذا الموضوع، و بما أن هناك موضوع فيه تداخل فيما يتعلق بالعمل السياسي المدنى و العمل العسكري نحن كونا لجنة حتى تعمل توصيات بالفصل التام بين مسارين، فنداء السودان مساره سياسي و مدني اما العناصر المسلحة فمهامها خارج نطاق نداء السودان.



حسنا في اجتماعات نداء السودان هل تحدثتم عن موضوع الجنائية و حسمتم الإشكالية التي نشبت بين عناصر نداء السودان في هذا الشأن بالتحديد؟

نعم في اجتماعات نداء السودان طرحنا موضوع الجنائية و طلعنا قرار محدد وضحنا فيه أننا نؤيد نظام روما و نؤيد ضرورة أن لا يكون هناك افلات من العقوبة و نؤيد أيضا ما نسميه العدالة الإنتقالية لأن المحكمة الجنائية متعلقة فقط بجرائم دارفور و لكن انا من وجهة نظري هناك مسائلات أخرى تدخل في إطار ما نسميه بالعدالة الإنتقالية.





حسنا و فيما يخص تعديل الدستور و إنتخابات 2020؟

نداء السودان يعتبر أنه ما في إنتخابات أن لم تستوفي استحقاقات معينة من :

_ حريات، _ مفوضية قانون مستقلة، _ مؤسسات إعلام، _ ضوابط للمسائل المالية حتى لا تستغل حزبيا لأن هناك مطالب محددة تتعلق بالإنتخابات و إذا ما توافرت هذه الاستحقاقات لخوض الإنتخابات لن يكون هناك اي نوع من المشاركة في أي إنتخابات.

و كذلك هذا الإجتماع أتخذ موقف ضد تعديل الدستور لأنه إذا صارت الانتخابات فلا بد أن تكون هناك استحقاقات متعلقة بموضوع الإنتخابات.



حسنا السيد الإمام هناك بعض الأصوات المطالبة بترشيح السيد غازي صلاح الدين فما هو تقييمكم له كسياسي و هل تعتقدون أنه مرشح مؤهل لرئاسة الجمهورية؟

و الله طبعاً هو من ناحية أنه مرشح مؤهل لرئاسة الجمهورية و الله طبعاً من ناحية التأهيل فهو إنسان دكتور و مناضل ما في شك في أنه يمكنه الترشح لكن نعتقد أنه ما في أي إنتخابات من دون استحقاقات و إن دخل هو أو غيره في أي إنتخابات معيبة هذا يعني أنه يعطي شرعية لعملية غير مقبولة سياسياً.



حسنا السيد الإمام من هو مرشحكم لرئاسة حزب الأمه و من هو الأفضل و الأنسب لخلافتكم؟

أنا ليس لدي مرشح كل الذي سيحصل اني اقترحت للمجلس أو المكتب السياسي لحزب الأمة إني سأقدم أسماء لسبعة أشخاص و اقترحت عليهم أن يكون هناك تكوين للجنة نسميها "كلية إنتخابات الرئيس" هي التي بدورها سوف تعتمد الأشخاص السبعة و يتم تقديمهم للمؤتمر العام حتى يختار أحدهم.



هل لنا أن نعرف هؤلاء الاشخاص السبعة المرشحين لرئاسة حزب الأمه من هم؟

لا طبعاً ليس ممكن أن اكشف عن الأسماء الآن كل شئ في وقته.



حسنا بإعتباركم مفكر و سياسي محنك ذو خبرة كيف تنظرون إلى السياسيتين د. مريم الصادق و أ. سارة نقدالله؟

السيدتان المذكورتان مناضلتان و مؤهلتان أكاديميا و سياسياً و مناضلتان لأقصى درجة ليس فقط على مستوى حزب الأمة و لكن على المستوى القومي السودانى.



هل لكم تفضيل لواحدة على الأخرى من حيث الإدارة و القيادة و جوانب أخرى؟

لا طبعاً ليس لي تفضيل لواحدة على الآخري و كل واحدة فيهن بتأهيلها و قدراتها و مساهماتها في العمل القومي و النضالي.



تمام، السيد الإمام إتفاقية الخرطوم لإحلال السلام في جنوب السودان ما هو رأيكم فيها؟

طبعاً هذه الإتفاقية بوساطة الإيقاد و نحن طبعاً نرحب بها و لكن حتى تكون الخرطوم عندها قدرة للمساهمة في هذا النوع من المصالحات يجب أن تكون هي نفسها مؤهلة بحل مشاكلها بالوسائل السياسية الصحيحة.





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