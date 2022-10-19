الشيخ محمد حاج حمد الجعلي للفريق البرهان: أي تحول ديقراطي لا يقبل به الشباب لن يُكتب له النجاح

كشف بيان اللجنة المكلفة بلقاء الشيخ محمد حاج حمد الجعلي مع كل قوى الثورة الحية من أحزاب ومهنيين ولجان مقاومة، وأسر شُهداء للإلتقاء الذي انعقد بمنطقة كدباس نهاية سبتمبر الماضي "أن الشيخ محمد حاج حمد الجعلي خلال لقائه الفريق عبدالفتاح البرهان بكدباس في الاحتفال بالزواج الجماعي أنه نصح البرهان بأن أي تحول ديقراطي في البلاد لا يقبل به الشباب لن يُكتب له النجاح؛ وأنه سائر في طريق توحيد قوى الثورة ببرنامج حد أدنى يتفقون عليه". واشار البيان الذي صدر اليوم الأربعاء إلى " أن نصيحة الشيخ محمد الجعلي للفريق البرهان أراد بها التأكيد على أن العملية السياسية لا تحقق أهدافها ولا تنجح دون اقناع العسكر بتسليم السُلطة، ليس عبر تسوية وإنما عبر عملية سياسية تجعل إنهاء أوضاع الانقلاب ممكنة وسلسة".
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وحدة قوى الثورة برعاية الشيخ محمد حاج حمد الجعلي تنوير صحفي : في سعيه الدؤوب لتحقيق أهداف الثورة السودانية على أرض الواقع وترسيخ الأمن والسلام والحرية والعدالة ومن أجل لم شمل قوى الثورة كان الشيخ محمد حاج حمد الجعلي قد دعا كل قوى الثورة الحية من أحزاب ومهنيين ولجان مقاومة، وأسر شُهداء للإلتقاء بمنطقة كدباس للتفاكر في كيفية توحيد الرؤى لاستعادة المسار الديمقراطي، وتحقيق الحُكم المدني الكامل؛ وبحمد لله إجتمعت كل القوى فتحقق بذلك الهدف الأول وهو إعادة الثقة بين جميع المكونات، وفتحت آفاق التعاون للمضي قدماً نحو التنسيق بينهم لما فيه خير السودان. إن اللجنة التي تم تكليفها بإدارة وتنظيم هذا اللقاء لم تقدم أي إجندة للإجتماع بل تركت الأمر للمشاركين فيه من أحزاب الحرية والتغيير والمهنيين ولجان المقاومة، ومنظمة أسر الشهداء باعتبارها صاحبة الشأن في التحول الديقراطي. انعقد اللقاء في 29 سبتمبر 2022 برغم التشويش الإعلامي على الملتقى ووضع المعوقات من بعض الأطراف الرافضة للتحول المدني إلا أنه بفضل الله تعالى كان لقاءا ناجحا وفي أجواء وطنية وأخوية تؤكد على حيوية شعبنا وتحمل قواه الحية لهذه المسؤولة الوطنية. إن حضور الفريق عبدالفتاح البرهان للمنطقة كان من أجل المشاركة في الاحتفال بالزواج الجماعي بمنطقة كدباس، وقد كانت فرصة مؤاتية لتوصيل الرسالة، وقد أبلغه الشيخ محمد حاج حمد الجعلي قبل اللقاء بأنه دعا قوى الثورة لكي تتوحد وتتهيأ لعملية الانتقال للحُكم المدني، الشيخ محمد أيضا نصح البرهان مشددا على أن أي تحول ديقراطي لا يقبل به الشباب لن يُكتب له النجاح؛ وأنه سائر في طريق توحيد قوى الثورة ببرنامج حد أدنى يتفقون عليه. إنّ إبلاغ الشيخ محمد الجعلي للفريق البرهان أراد به التأكيد على أن العملية السياسية لا تحقق أهدافها ولا تنجح دون اقناع العسكر بتسليم السُلطة، ليس عبر تسوية وإنما عبر عملية سياسية تجعل إنهاء أوضاع الانقلاب ممكنة وسلسة. الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة السودانية، وعاجل الشفاء للجرحى وعوداً حميداً للمفقودين. اللجنة المكلفة 19 أكتوبر 2022
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