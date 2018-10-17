الشيخ حسن ابو سبيب في ذمة الله



03:54 PM October, 17 2018 سودانيز اون لاين

صلاح الباشا-السعودية

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بسم الله الرحمن الرحيم



لاحول ولاقوة الا بالله



انتقل الي الرفيق الاعلي فجر اليوم مولانا الشيخ حسن ابوسبيب وقد تم مواراته الثري بمقابر البكري بام درمان.

الفقيد كان من اهم القيادات الاتحادية البارزة عبر مسيرته السياسية الممتدة منذ عشرات السنوات .. ظل قابضا علي جمر قضية الوطن .. لم ينكسر ولم تلن له قناة حتي رحيله عن الدنيا .

وبرحيله يفتقد الحزب الاتحادي الاصل مناضلا صلبا من اجل قضية الديمقراطية والحريات .

نعزي انفسنا كاتحاديين ونعزي مجمل الحركة الوطنية الصامدة علي هذا الفقد الجلل.

ولانقول الا مايرضي الله.

انا لله وانا اليه راجعون.

صلاح الباشا

اعلامي اتحادي

