الشيخ حسن ابو سبيب في ذمة الله

التجمع الاتحادي المعارض بامريكا الشمالية يقدم ندوة بعنوان ازمة الطبقة الوسطي السودانية
منبر التجاني الطيب يدعوكم لحضور ندوة بعنوان حَوَلْ أَزمة السُودّان الراهنة وسُبل الحّل
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17-10-2018, 02:54 PM

صلاح الباشا
<aصلاح الباشا
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 299

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الشيخ حسن ابو سبيب في ذمة الله

    03:54 PM October, 17 2018

    سودانيز اون لاين
    صلاح الباشا-السعودية
    مكتبتى
    رابط مختصر


    بسم الله الرحمن الرحيم

    لاحول ولاقوة الا بالله

    انتقل الي الرفيق الاعلي فجر اليوم مولانا الشيخ حسن ابوسبيب وقد تم مواراته الثري بمقابر البكري بام درمان.
    الفقيد كان من اهم القيادات الاتحادية البارزة عبر مسيرته السياسية الممتدة منذ عشرات السنوات .. ظل قابضا علي جمر قضية الوطن .. لم ينكسر ولم تلن له قناة حتي رحيله عن الدنيا .
    وبرحيله يفتقد الحزب الاتحادي الاصل مناضلا صلبا من اجل قضية الديمقراطية والحريات .
    نعزي انفسنا كاتحاديين ونعزي مجمل الحركة الوطنية الصامدة علي هذا الفقد الجلل.
    ولانقول الا مايرضي الله.
    انا لله وانا اليه راجعون.
    صلاح الباشا
    اعلامي اتحادي
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