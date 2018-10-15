الشاعر ودالقرشي في ندوة اتحاد الكتاب والإعلاميين بلندن

09:22 PM October, 15 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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في يوم السبت الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري 2018م، نظم اتحاد الكتاب والإعلاميين بالمملكة المتحدة في مدينة لندن أمسية ثقافية وفنية رائعة كان محورها الشاعر الكبير الراحل المقيم محمد عوض الكريم القرشي، وقد حضر الندوة عدد مقدر من السياسيين والقانونيين والأدباء والأطباء والمهنيين من الجنسين مؤكدين حرصهم على حضور فعالية رمز من رموز الشعر والغناء في السودان. وشارك في الأمسية الفنان حسن فرفور بالعزف على آلة العود بصحبة ضابط الإيقاع الشيخ نور الدائم الشيخ وكذلك الأستاذ الكبير الفنان حسن الزين.

قدم برنامج الأمسية الأستاذ علقم، ثم قدم الأستاذ الكبير عصمت العالم كلمته التي قال فيها:

سنحلق الليلة على متن اجنحة الذكريات..تحلق بنا عبر ازمنة

النداوة..والندى. إلى سماوات عراض...نعيد صور ماضى الايام ونعيد الاستماع والاستمتاع.. بهمس الحديث..

المنمق..الذرب... وسجع الحمام و بقايا من كأس.. مدام الذكريات. ان كان فى الكاس باق.. لنعبر به الى عوالم الشاعر الفنان ود القرشى .ونسوح فى سياسة مفتوحة..فى عوالم . . وازمنة ومدارات الموسيقى والاغنيات السودانيه...من الحان الخليل وعبق كرومه.. وروعة سرور...وتفاريح ابوعلى..وترانيم. ابو داود الى عطر وردى. ومن صولو الادهميه ..الى صولو محمديه ..وعود برعى وبشير عباس... وعود احميدى.. واذكرينى..يا حمامه كلما ساجع تغنى... ونجتر الماضى بما فيه ومن فيه

وملاحنا .. وكابتن الرحلة اليوم... على خطوط طيران الذكريات ملاح بارع... متمكن ومتفنن.. اذا اسلطن.. تمكن.. واذا حكى تفنن..واشجى واطرب. واعجب..فهو يملك ناصية وسلاسة الحديث.وطلاوته..وطراوته..

.وحلاوته..شهد مصفى

..وامتاع ..وابداع.. واقناع...وادهاش..وانعاش.

.الرجاء ربط الاحزمة والاستعداد للقلاع..والكابتن البارع.. الأستاذ حسن تاج السر... رباننا الليلة وقايد رحلتنا...يحييكم ويتمنى لكم رحلة سعيده...

برج المراقبه اعطى الاشارة للاقلاع...

بسم الله..مجراها...ومرساها

كابتن حسن تاج السر...

عصمت العالم..لندن. بدأت الأمسية بفاصل غنائي من الفنان حسن فرفور ثم تحدث بعده الأستاذ حسن تاج السرعن الغناء في السودان وتاريخه ومر على كل حقب تطور الغناء في السودان وذكر فن الحقيبة ومناسبة تسميتها وذكر الاثني عشر كوكبا من شعرائها وتلى نماذج من أشعارهم ثم تحدث عن الغناء السوداني الحديث، بعد ذلك انتقل لسيرة الشاعر الكبير الراحل المقيم محمد عوض الكريم القرشي فأمتع الحضور بحديثه الشيق وإلقائه الجميل. تحدث بعد السفير فاروق عبدالرحمن نسبة لأنه يعرف الراحل بحكم أنهما الاثنان من الأبيض فسلط الضوء على بعض أجزاء من سيرة الراحل شكلت اضافة لما عرف منها. وقد قضى الحضور أمسية جميلة من الثقافة والفن ذكرتهم بأيام الزمن الجميل خاصة مع وجود مجموعة كبيرة من الذين عاصروا ذلك الزمن الجميل. وفي الختام نتقدم بالشكر لاتحاد الكتاب والإعلاميين بلندن لتنظيمه هذه الأمسية القيمة، كما نتقدم بالشكرللحضور الذين تفاعلوا مع الفنانين، ونخص بالشكر اللائي تكفلن بالكرم في ضيافة الحضور الأستاذه ماجده عوض خوجلي والأستاذه سميه حامد وكل من معهما ولا ننسى أن نشكر الأستاذ علقم والأستاذ خالد الأعيسر والأستاذ عصمت العالم والأستاذ حسن تاج السر الذي أمتع الحضور وبقية أعضاء الاتحاد والفنان حسن فرفور وضابط الإيقاع الشيخ نور الدائم الشيخ والأستاذ الكبير الفنان حسن الزين الذي يشارك متطوعاً في كل الفعاليات السودانية بتجرد تام واخلاص. ولمن فاتهم حضور الندوة يمكنهم مشاهدتها في اليوتيوب تحت اسم: "الشاعر ود القرشي في ندوة الكتاب والإعلاميين في لندن". |Articles |News |مقالات |بيانات