السودان يطلب عون المجتمع الدولي لمكافحة الإتجار بالبشر



06:17 PM December, 12 2017 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: آخر لحظة

جدد السودان حرصه على مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، من خلال بذل الجهود المتمثلة في متابعة من يمارسون هذه الظاهرة، إضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية للمكافحة، وأكد وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر مولانا أحمد عباس الرزم خلال لقائه بمكتبه أمس بوفد وزارة الهجرة النمساوية، أكد أن السودان يحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي، إضافة إلى الجهود التي تُبذل داخل البلاد لمكافحة الظاهرة، وقدم الرزم شرحاً للوفد الزائر عن اختصاصات وعمل اللجنة، مشيراً إلى أنها وضعت خطة وإستراتيجية شاملة للقضاء على الظاهرة، والتي تمت إجازتها مشتملة على المباديء الدولية الأربعة، والمتمثلة في المنع، الملاحقة القضائية، وبناء الشراكات، بجانب مصادقة السودان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000م.