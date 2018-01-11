السودان يرفض الاتهام بتقييد الحريات الدينية



03:45 PM January, 11 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم – (اليوم التالي)

أكد مطرانا الكنيستين القبطيتين بالخرطوم وأم درمان، أمس تعاون الكنيستين والقيادات والطوائف الدينية المسيحية مع وزارة الإرشاد والأوقاف من أجل نمو السودان، بينما رفض وزير الإرشاد الاتهام الأمريكي للسودان بتقييد الحريات الدينية، مؤكداً أنه يتناقض وواقع الحريات الدينية. وزار أبو بكر عثمان إبراهيم وزير الإرشاد والأوقاف، أمس (الأربعاء)، الكنيستين القبطيتين في الخرطوم وأم درمان والتقى بمطراني الكنيستين الأنبا إيليا والأنبا صرابامون. وأكد المطرانان تميز السودان بالتعايش والتسامح الديني بين المسلمين والمسيحيين، مشيرين إلى أهمية المحافظة على السلام ونعمة الأمن والاستقرار، وأمنا على ضرورة التواصل والتعاون بين وزارة الإرشاد والأوقاف والقيادات والطوائف الدينية المسيحية لتحقيق نمو وازدهار الوطن وتأكيد مصلحته ووحدته.