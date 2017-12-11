السودان يدعو لإحباط حصول إسرائيل على مقعد في مجلس الأمن



02:43 PM December, 11 2017 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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القاهرة ـ صباح موسى

جدد حامد ممتاز وزير الدولة بالخارجية، تمسك السودان بموقفه في الرفض القاطع لقرار الرئيس الأمريكي بتحويل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.

وقال ممتاز في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي اختتم فجر أمس (الأحد) بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، إن “هذا الوضع يضاعف من مسؤوليتنا جميعا في العمل الجاد والمخلص لحل خلافاتنا من أجل بناء موقف عربي واضح وقوي حيال القرار”، لافتاً إلى أن هذا القرار “اختبار لقدرتنا على التصدي لهذه المؤامرات الساعية لفرض الأمر الواقع”، داعيا إلى التحرك السريع والفعال لإحباط المساعي الإسرائيلية للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للعام المقبل والحيلولة دون إتمام ذلك.