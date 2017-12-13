السودان يدعم مبادرات تطوير القدرات العربية لمكافحة الألغام



01:57 PM December, 13 2017 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم :آخرلحظة

أعلن وزير الدولة بوزارة الدفاع ،الفريق الركن علي محمد سالم، راعي برنامج مكافحة الألغام في البلاد، استعداد السودان لاستقبال واستضافة أي مبادرات من شأنها أن تسهم في تأهيل وتطوير القدرات العربية في مجال مكافحة الألغام،وأعلن سالم، في ، ورشة التوعية بمخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة بفندق قراند هولي دي فيلا بالخرطوم، بحضور المنسق المقيم المناوب لبرامج الأمم المتحدة بالسودان، وسفراء اليابان وإيطاليا وممثل القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم، ومدير مكتب خدمات مكافحة الألغام وممثلي سبع دول عربية، أمس أعلن ترحيب السودان باستضافة الورشة وأي فعاليات أخرى لتطوير القدرات العربية في مجال مكافحة الألغام، مشيداً بالتعاون بين المركز القومي لمكافحة الألغام بالسودان، وبرنامج التعاون الإقليمي العربي للأعمال المتعلقة بالألغام، ومركز جنيف الدولي للأنشطة المرتبطة بإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.