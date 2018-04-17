منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 17-04-2018, 10:33 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

السودان يحتفل بمرور(25) عاماً على اتفاقية التنوع الحيوي

17-04-2018, 08:42 PM

Sudan News Agency
<aSudan News Agency
تاريخ التسجيل: 21-10-2015
مجموع المشاركات: 1888

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


السودان يحتفل بمرور(25) عاماً على اتفاقية التنوع الحيوي

    08:42 PM April, 17 2018

    سودانيز اون لاين
    Sudan News Agency-Khartoum-Sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر







    الخرطوم 17-4-2017 (سونا) - يشارك السودان الأسرة الدولية الاحتفال بمرور (25 ) عاما على سريان اتفاقية التنوع الحيوي من خلال الاحتفالات المقامة على شرف اليوم العالمي للتنوع الحيوي الذي يوافق الثاني والعشرين من مايو القادم.
    وأوضحت دكتورة ختمة العوض محمد المنسق القومي لاتفاقية التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في تصريح (لسونا) أن الاحتفال يركز على عرض الإنجازات والجهود الوطنية لصون التنوع الحيوي بالبلاد ومدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية للتنوع الحيوي 2020-2011 م،مشيرة إلى إعداد برنامج طموح بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة يتضمن ورش عمل ومنتديات ومحاضرات وبرامج ومطبوعات إعلامية و مسابقات خلال الاحتفال بغية توسيع دائرة الفهم والإدراك والتوعية بقيمة التنوع الحيوي وأهمية المحافظة عليه خاصة أن السودان يزخر بذلك المورد
    يذكر أن السودان من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية إبان طرحها في مؤتمر قمة الأرض بالبرازيل في يونيو1992 ثم المصادقة عليها في أكتوبر1995 وقد صادقت على اتفاقية التنوع الحيوي 196 بلدا وتعتبر ملزمة قانونا لها للحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام لمكوناته والاقتسام العادل والمنصف للمنافع الناشئة من استخدام الموارد وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 ديسمبر1993.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de