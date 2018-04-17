السودان يحتفل بمرور(25) عاماً على اتفاقية التنوع الحيوي

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Sudan News Agency-Khartoum-Sudan

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الخرطوم 17-4-2017 (سونا) - يشارك السودان الأسرة الدولية الاحتفال بمرور (25 ) عاما على سريان اتفاقية التنوع الحيوي من خلال الاحتفالات المقامة على شرف اليوم العالمي للتنوع الحيوي الذي يوافق الثاني والعشرين من مايو القادم.

وأوضحت دكتورة ختمة العوض محمد المنسق القومي لاتفاقية التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في تصريح (لسونا) أن الاحتفال يركز على عرض الإنجازات والجهود الوطنية لصون التنوع الحيوي بالبلاد ومدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية للتنوع الحيوي 2020-2011 م،مشيرة إلى إعداد برنامج طموح بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة يتضمن ورش عمل ومنتديات ومحاضرات وبرامج ومطبوعات إعلامية و مسابقات خلال الاحتفال بغية توسيع دائرة الفهم والإدراك والتوعية بقيمة التنوع الحيوي وأهمية المحافظة عليه خاصة أن السودان يزخر بذلك المورد

يذكر أن السودان من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية إبان طرحها في مؤتمر قمة الأرض بالبرازيل في يونيو1992 ثم المصادقة عليها في أكتوبر1995 وقد صادقت على اتفاقية التنوع الحيوي 196 بلدا وتعتبر ملزمة قانونا لها للحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام لمكوناته والاقتسام العادل والمنصف للمنافع الناشئة من استخدام الموارد وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 ديسمبر1993.