السودان يجدد الشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن احتلال مصر لمثلث حلايب



02:56 PM January, 09 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: محمد جادين



جدد السودان شكواه لدى مجلس الأمن بشأن احتلال مصر لمثلث حلايب، وبعث مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بنيويورك بشأن مثلث حلايب.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير قريب الله الخضر في تصريح صحفي أمس، أن المندوب الدائم للسودان بالأمم المتحدة طلب من رئيس مجلس الأمن توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه.



وظل السودان يجدد هذه الشكوى منذ العام ١٩٥٨م في ظل رفض الجانب المصري للتفاوض أو التحكيم الدولي بشأن مثلث حلايب.