السودان ضمن قائمة سوداء



10:19 PM April, 18 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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ضمّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس السودان في تقرير شمل "قائمة سوداء" تضم حكومات وجماعات ارتكبت جرائم عنف جنسي واغتصاب خلال العام 2017.وركز التقرير المقدم لمجلس الامن إن بعثة اليوناميد في دارفور وثقت خلال العام الماضي "152" حالة عنف جنسي متصل بالنزاعات، تضرر منها 84 امرأة و66 فتاة وصبيا وأشار التقرير إلى أن الحالات شملت عمليات اغتصاب 90% ومحاولات اغتصاب 6% واغتصاب جماعي 4%. وفي 2% من الحالات تم فيها قتل للضحايا .