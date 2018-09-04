السودان احد الزبائن الكبار :تقرير يتهم الصين بتأجيج تجارة السلاح في افريقيا

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04-09-2018, 05:53 AM

د. ياسر محجوب الحسين
<aد. ياسر محجوب الحسين
تاريخ التسجيل: 28-07-2018
مجموع المشاركات: 9

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السودان احد الزبائن الكبار :تقرير يتهم الصين بتأجيج تجارة السلاح في افريقيا

    05:53 AM September, 03 2018

    سودانيز اون لاين
    د. ياسر محجوب الحسين-UK
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    د. ياسر محجوب الحسين
    قال تقرير خاص عن تجارة الأسلحة الصينية السرية في القرن الأفريق صدر في لندن عن مؤسسسة Businesses Risk Intelligence أن الصين تقوم بنشاط محموم كمورد رئيسي للأسلحة في القارة الأفريقية وأنها تصعّد شحناتها من الأسلحة إلى مناطق النزاع عبر جيبوتي في القرن الأفريقي.
    وذكر التقرير أن الصين بالاضافة الى الهدف التجاري المتمثل في زيادة مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية الصينية، تسعى أيضا إلى السيطرة على حصة أكبر من تجارة الأسلحة في أفريقيا من أجل حماية استثماراتها في البنى التحتية الواسعة في القارة. وأشار التقرير الى ان الصين اقامت على خلفية ما يعرف بمبادرة One Belt ، One Road باستثمارات ضخمة في شرق أفريقيا، بما في ذلك خطوط السكك الحديدية وسدود الطاقة المائية ومشاريع الموانئ الجديدة في دول مثل كينيا والسودان وإثيوبيا.
    وأن المحور المركزي لهذه الاستراتيجية - وفقا للتقرير - القاعدة اللوجستية العسكرية التي اقامتها الصين في جيبوتي، والتي تمرر عبرها شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية على نطاق واسع إلى البلدان الأفريقية، لا سيما السودان وجنوب السودان.
    نص التقرير:

    ‏China is actively positioning itself as a major supplier of arms to the African continent and is stepping up its shipments of weapons to conflict zones through Djibouti in the Horn of Africa.
    ‏LONDON, United Kingdom, September 3, 2018/) published a special report on the secret Chinese arms trade in the Horn of Africa.
    ‏Beyond the commercial objective of increasing sales of Chinese manufactured weapons and military equipment, China also seeks to control a greater share of the weapons trade in Africa in order to protect its extensive infrastructure investments on the continent. On the back of the One Belt, One Road initiative, China has made massive investments in East Africa, including railway lines, hydropower dams, and new port projects in countries such as Kenya, Sudan, and Ethiopia.

    ‏Central to this strategy is China's military logistics base in Djibouti, which China is preparing to facilitate large-scale shipments of weapons and military equipment to African countries, in particular Sudan and South Sudan.
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