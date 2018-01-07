07-01-2018, 07:32 AM

اخبار سودانيزاونلاين

اخبار سودانيزاونلاين

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السودانيون فى فرنسا يحققون وحدة جاليتهم

07:32 AM January, 07 2018 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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رابط مختصر السودانيون يحققون نجاحا تاريخيا ساحقا يؤدي إلى قيام جالية سودانية موحدة كبري هدفها خدمة كافة القضايا التي تهم المقيمين والمهاجرين في فرنسا



اجتماعات تاريخية مهمة بين رابطة السودانيين بفرنسا والتجمع السوداني في فرنسا تؤدي إلى تكوين قيادة موحدة لكافة السودانيين في فرنسا باسم اللجنة التنفيذية للتجمع السوداني في فرنسا



اللجنة التنفيذية الموحدة للجالية السودانية في فرنسا



بهذا يسرنا إعلان تكوين اللجنة التنفيذية للجالية السودانية الموحدة في فرنسا، والذي تم التوصل إليه بعد مداولات ومناقشات متعمقة في اجتماعات تاريخية انعقدت خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2017 من أهمها اجتماع في يوم 16 نوفمبر 2017 ويوم الأحد 26 نوفمبر 2017 واجتماع يوم الأحد 3 ديسمبر 2017 جمعا بين اللجان القيادية لمنظمتين هما: رابطة السودانيين بفرنسا والتجمع السوداني في فرنسا، وعدد من المهتمين بشئون الجالية من مبادرين ومبادرات.



وقد تم في هذه الاجتماعات اتخاذ قرارا تاريخيا باندماج المنظمتين في منظمة موحدة تمثل الجالية السودانية في فرنسا، وتمت الموافقة من ناحية إجرائية على انضمام الرابطة للتجمع السوداني في فرنسا، والتوقيع على وثيقة اندماج بهذا المعني Traite de Fusion



وبناء عليه فقد تم تكوين اللجنة التنفيذية للجالية السودانية الموحدة المسماة باللجنة التنفيذية للتجمع السوداني في فرنسا على النحو التالي:



الرئيس: د. حسين إسماعيل أمين نابري



نائب الرئيس: د. محمد سراج الدين الباقوري



السكرتير العام ومسئول الإعلام: الأستاذة سيدة حسن علي كرار



نواب السكرتير العام ومسئول الإعلام: الأستاذ صالح محمد عبد الله والأستاذة عوضيه عثمان ماجد



مسئول الشئون الثقافية: د. عبد المحمود رزق الله



مسئولة قضايا المرأة وحماية الطفل: الأستاذة مها شعيب



مسئولة الشئون الاجتماعية وشؤون العضوية: الأستاذ أبوبكر محمد حسن خيري



مسئول شؤون علاقات الصداقة السودانية – الفرنسية: الأستاذ عماد علي ماجد



مسئول شؤون العلاقات مع المنظمات السودانية في فرنسا: د. عصام محمود إدريس



مسئول التدريب وبناء القدرات : د. عادل أحمد التجاني



مسئول شؤون الهجرة: الأستاذ علاء الدين محمد داؤود



مسئول الشؤون الرياضية والفنية: الأستاذ مختار مصطفي تمتام



نائب مسئول الشؤون الرياضية والفنية : الأستاذ محمد عمر تميم







مسئول شؤون فروع التجمع في فرنسا: الأستاذ أسامة محمد آدم



مسئول الموارد والشئون المالية : الأستاذ محمد إسماعيل عبد الله



نواب مسئول الموارد والشئون المالية: الأستاذ ساتي عثمان والمهندس مرتضي البدوي







السكرتارية العامة والمكتب الإعلامي



اللجنة التنفيذية للتجمع السوداني فر فرنسا



يوم السبت السادس من يناير 2018



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