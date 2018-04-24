السودان: نرغب في الاحترام المتبادل مع واشنطن



06:58 PM April, 24 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم ـــ (اليوم التالي)

جدّد الفريق أول ركن عوض بن عوف، وزير الدفاع، التأكيد على حرص السودان ورغبته في إقامة علاقات سوية ومثمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم على الاحترام المتبادل ورعاية المصالح المشتركة والتعاون فيما يخدم قضايا الأمن والسلم الدوليين.

وناقش الوزير خلال الاجتماع، في مقر وزارة الدفاع أمس (الاثنين)، مع القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في الخرطوم، إستيفن كوستيس، بحضور الملحق العسكري الأمريكي، المقدم آدم كورديش، ناقش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.

وأكد استعداد الحكومة السودانية لانطلاقة المرحلة الثانية من الحوار السوداني الأمريكي، والإجابة عن كل الاستفهامات والمضي قدماً في مسار العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أكدّ كوستيس تقدير الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها السودان، والتزامه برعاية السلم والأمن الدوليين.