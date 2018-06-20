السودان: دول الترويكا تدين استمرار الاشتباكات في جبل مرة بدارفور

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السودان: دول الترويكا تدين استمرار الاشتباكات في جبل مرة بدارفور

    09:35 AM June, 20 2018

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    بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    رابط مختصر

    بيان الترويكا

    وزارة الخارجية الأمريكية



    مكتب المتحدث الرسمي


    بيان صحفي




    صدر نص البيان التالي من قبل حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج:

    تدين دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) الاشتباكات المستمرة بين جيش تحرير السودان حركة عبد الواحد وقوات حكومة السودان بالإضافة إلى العنف القبلي في منطقة جبل مرة بدارفور.لايزال المدنيون يتحملون وطأة هذا العنف الغير ضروري الذي أدى إلى إحراق القرى ، مما تسبب في ارتفاع عدد الإصابات المدنية والوفيات، ونزوح ما يقرب 9000 شخص.

    إن الرفض المتكررلحكومة السودان لوصول البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) والجهات الفاعلة في المجال الإنساني لمناطق الصراع والنازحين غير مقبول. تحث دول الترويكا حكومة السودان بشدة على دخول كل من بعثة اليوناميد والجهات الإنسانية الفاعلة دون تقييد.

    إن رفض قيادة جيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد للإنضمام إلى عملية السلام يعيق تحقيق السلام المستدام في دارفور ويطيل معاناة المدنيين دون داع. كما إن تصرفات الحكومة في العمليات العسكرية وتقاعسها عن وقف العنف تقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع. لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في دارفور ، وعلى المجتمع الدولي أن يفكر في فرض عقوبات ضد أولئك الذين يواصلون العمل كمخربين.

    وتدعو الترويكا جميع أطراف النزاع إلى التوقف فوراً عن المشاركة العسكرية والعمليات العدائية ، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود ، والتحاور بشكل هادف مع الالية الأفريقية رفيعة المستوى من أجل التوصل الي وقف دائم لإطلاق النار.
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