السماح للمصارف بالتمويل العقاري للمغتربين



06:41 PM March, 12 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: إشراقة الحلو

أصدر بنك السودان المركزي منشوراً سمح بموجبه للمصارف بتقديم خدمات التمويل العقاري للسودانيين العاملين بالخارج، وأوضح المنشور أن القرار تم اتخاذه بعد التشاور مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج واتحاد المصارف السوداني وصندوق الإسكان، حيث يسمح المنشور للمغتربين بالحصول على تمويل شراء أرض سكنيه أو عقارات جاهزة أو تمويل تشييد مباني وذلك بكل ولايات السودان حسب رغبة طالب التمويل، وقال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر إن المنشور جاء استجابة من الدولة لمطالب المغتربين، و كواحد من أهم المشاريع التي سعي لها الجهاز في ظل المتغيرات بالمنطقة والإقليم، وأضاف أن توفير سكن للمغتربين يعني جذب مدخراتهم ومواردهم إلى داخل البلاد وضخها في شرايين الاقتصاد الوطني، ما يمنحهم فرصة للعب دور أكبر في التنمية والاستقرار الاقتصادي.