السلطات المصرية تمنع رئيس نداء السودان الصادق المهدي من دخول أراضيها و يتوجه إلى لندن

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01-07-2018, 04:28 PM

عبير سويكت
<aعبير سويكت
تاريخ التسجيل: 07-08-2016
مجموع المشاركات: 223

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السلطات المصرية تمنع رئيس نداء السودان الصادق المهدي من دخول أراضيها و يتوجه إلى لندن

    04:28 PM July, 01 2018

    سودانيز اون لاين
    عبير سويكت-France
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    كشفت مصادر مسؤولة في حزب الأمة القومي أن السيد الإمام الصادق المهدي زعيم الأنصار و رئيس حزب الأمة و رئيس نداء السودان عقب إنتهائه من إجتماع نداء السودان ببرلين توجه إلى مقره بالقاهره إلا أن السلطات المصرية رفضت السماح له بدخول أراضيها في الوقت الذي سمح فيه بالدخول لنائبة رئيس حزب الأمه مريم الصادق المهدي و سكرتيره الخاص و مرافقه محمد زكي.

    و أشارت المصادر إلى أن أسباب منعه دخول القاهرة تأتي على خلفية مشاركته في إجتماعات نداء السودان و قد أكدت المصادر أن السلطات المصرية طلبت منه عدم المشاركة في إجتماع المعارضة ببرلين و لكنه رفض الرضوخ للضغوط و أصر على المشاركة بإعتباره رئيس تحالف نداء السودان و تواجده مهم.

    و قد بين المصدر أن السيد الصادق المهدي عقب عودته من برلين و إنتهاء إجتماعات نداء السودان و توجهه للقاهرة قامت السلطات المصرية بمنعه من الدخول في الوقت الذي سمحت فيه لنائبة الرئيس مريم الصادق المهدي و سكرتيريه الشخصي محمد زكي بالدخول و لكنهما رفضا و قررا البقاء معه.

    و بناءاً على ذلك قرر رئيس نداء السودان الصادق المهدي التوجه إلى لندن برفقة السيد محمد زكي و السيدة مريم الصادق المهدي.

    و تحالف نداء السودان الذي يرأسه زعيم الأنصار الإمام الصادق المهدي تأسس في 11 نوفمبر 2011، ويضم قوى سياسية أبرزها حزب الأمه القومي و حزب المؤتمر السوداني و كذلك قوي حامله للسلاح في مقدمتها الحركة الشعبية ـ شمال بقيادة القائد مالك عقار ، وحركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة دكتور جبريل إبراهيم، ومبادرة المجتمع المدني، إلى جانب قوى أخرى.
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