السفير عبد المحمود لـالصيحة: المطالبة بطردي من القاهرة بدعة سخيفة



06:55 PM March, 08 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: عبد الرؤوف طه



وصف سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم الدعوى القضائية التي طالبت بطرده من جمهورية مصر بالبدعة السخيفة.



وقال عبد المحمود في تصريح مقتضب لـ"الصيحة" أمس، إن المطالبة بإبعاده من القاهرة بدعة سخيفة لا تستحق الرد، وأشار إلى أنه استقبل استقبالاً حاشداً من قبل الجالية السودانية لحظة وصوله القاهرة مساء "الإثنين" الماضي.



وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة أول من أمس "الثلاثاء"، قررت إحالة الدعوى المقدمة من سمير صبري المحامي المطالبة بطرد السفير عبد المحمود من مصر لهيأة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى، وأوردت الدعوى بحسب صحيفة "الوطن" المصرية بأن السودان اعتقد أن ارتماءه في أحضان تركيا، يستمد منه قوة للهجوم على مصر، بعد أن فضحت القاهرة، المؤامرة السودانية التركية القطرية خلف صفقة "سواكن".