السجن عاماً لمنشئ المجموعات الإباحية على تطبيق واتس آب



07:41 PM April, 05 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: آيات مبارك



أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم حكماً بالسجن لمدة عام في مواجهة شاب أنشأ (24) قروباً إباحياً على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) (واتساب) تقوم بالعرض والترويج لأفلام وصور فاضحة عبر روابط ونشرها في المجموعات بأسماء مختلفة.



وكان قاضي المحكمة د. الطيب سرور في جلسة سابقة قد وجه تهماً في مواجهة المتهم تتعلق بجمع ونشر الأفكار والمقاطع المخلة بالآداب والأخلاق العامة، فيما أقر المتهم من خلال استجوابه أمام المحكمة بكل ما وجد في (هاتفه النقال) من صور وأفلام ومقاطع ونكات صوتية إباحية، منوهاً أن المواد تخُصه نافياً علمه بقانون المعلوماتية.



وتعود تفاصيل البلاغ بحسب المتحري الذي يتبع لشرطة نيابة جرائم المعلوماتية، أنه تم ضبط المتهم وهو شاب في العقد الثاني من العمر (مهندس زراعي) بعد أن أقدم الشاكي مدير تنفيذي للشركة الإماراتية السودانية للمشاريع والاستثمار المحدودة بموجب بلاغ لنيابة المعلوماتية يفيد في مضمونها أن المتهم قام بإنشاء مجموعات على تطبيق فيس بوك واتساب باسم (سوق المتعة)، وأوضح المتحرى أن المتهم يقوم بترويج الأفلام والصور الإباحية عبر صفحات وروابط وإعادة نشرها فى مجموعات، وأن لديه صفحة في فيس بوك باسم ناجي تقلي أنشأها في العام 2008م وعرض المتحرى (1430) مقطع فيديو بها ما يقارب (600) فيديو لمحتوى سوداني خالص وحوت المقاطع مقطعين يظهر فيهما ممارسة الجنس لأطفال سودانيين دون سن الثامنة.