السجن عاماً على منشئ قروب سوق المتعة



06:11 PM April, 05 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم ــ إبتسام خالد

أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة القاضي الطيب سرور، أمس، حكماً يقضي بالسجن عاماً على مهندس أدانته بتهمة جمع ونشر وترويج الأفكار والمقاطع المخلة بالآداب والأخلاق العامة، وبررت المحكمة في حيثيات قرارها، بأن العقوبة زجر للجاني وتأديب لغيره، وأمرت المحكمة بإبادة المعروضات. وبحسب الاتهام أن الشاكي أبلغ بموجب عريضة من النيابة أن المشكو ضده متهم بإنشاء قروبات على تطبيق فيسبوك وواتساب باسم (سوق المتعة)، وكشف أن المتهم يقوم بترويج الأفلام والصور الإباحية عبر صفحات وروابط وتنزيلها في مجموعات، وعند تفتيش منزل المتهم تم العثور على معروضات عبارة عن جهاز بانتيوم فور، إلى جانب تلفون جلاكسي تم إرسالها للفحص بالمركز السوداني لأمن المعلومات، وأكدت إفادة المركز السوداني لأمن المعلومات بعد فحص الموبايل الجلاكسي، أنه يحوي عدداً من القروبات، منها مجموعة (الراحة هنا) ومجموعة (واقفين قنا) و(ملكة جانسي)، وعرض المتحري المحتويات على شاشة المحكمة وهي نحو (1.430) مقطعا إباحيا، بها ما يقارب (600) محتوى سوداني خالص، بينها مقطعان لأطفال .