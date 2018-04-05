نداء الحرية: الجمعة ٦ أبريل يوم التضامن مع المعتقلين السياسيين في السودان
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 05-04-2018, 07:23 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

السجن عاماً على منشئ قروب سوق المتعة

05-04-2018, 06:11 PM

صحيفة اليوم التالي
<aصحيفة اليوم التالي
تاريخ التسجيل: 13-03-2015
مجموع المشاركات: 444

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


السجن عاماً على منشئ قروب سوق المتعة

    06:11 PM April, 05 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر






    الخرطوم ــ إبتسام خالد
    أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة القاضي الطيب سرور، أمس، حكماً يقضي بالسجن عاماً على مهندس أدانته بتهمة جمع ونشر وترويج الأفكار والمقاطع المخلة بالآداب والأخلاق العامة، وبررت المحكمة في حيثيات قرارها، بأن العقوبة زجر للجاني وتأديب لغيره، وأمرت المحكمة بإبادة المعروضات. وبحسب الاتهام أن الشاكي أبلغ بموجب عريضة من النيابة أن المشكو ضده متهم بإنشاء قروبات على تطبيق فيسبوك وواتساب باسم (سوق المتعة)، وكشف أن المتهم يقوم بترويج الأفلام والصور الإباحية عبر صفحات وروابط وتنزيلها في مجموعات، وعند تفتيش منزل المتهم تم العثور على معروضات عبارة عن جهاز بانتيوم فور، إلى جانب تلفون جلاكسي تم إرسالها للفحص بالمركز السوداني لأمن المعلومات، وأكدت إفادة المركز السوداني لأمن المعلومات بعد فحص الموبايل الجلاكسي، أنه يحوي عدداً من القروبات، منها مجموعة (الراحة هنا) ومجموعة (واقفين قنا) و(ملكة جانسي)، وعرض المتحري المحتويات على شاشة المحكمة وهي نحو (1.430) مقطعا إباحيا، بها ما يقارب (600) محتوى سوداني خالص، بينها مقطعان لأطفال .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de