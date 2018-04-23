السجن المؤبد لشاب اغتصب طفلًا بأم درمان



06:21 PM April, 23 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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أم درمان: آيات مبارك



قضت محكمة الطفل أم درمان بالسجن المؤبد -20 عامًا - على متهم أدين باغتصاب طفل وأمرت بإيداع المدان الثاني لمدة 5 سنوات بالإصلاحية .



وأدان قاضي المحكمة إبراهيم حسن الطاهر المتهمين وفقاً للبلاغ رقم 524 تحت المادة 45 ب من قانون الطفل للعام 2010 وقد مثل الاتهام الأستاذ الفاتح حسين والأستاذة محاسن حسن .



وتعود تفاصيل الجريمة إلى أن المتهمين باشروا أغتصاب المجنى عليه البالغ من العمر 15 عاما في حي العرب بأم درمان في ثالث أيام عيد الأضحى الماضي وقد ضبطت شرطة المحكمة أحد الأشخاص وهو يسلم المتهم الأول "حجابًا و"عرقًا" لمضغه أثناء سير إجراءات المحاكمة، وقد استنكر القاضي هذا السلوك بعد أن قرأ ماهو مكتوب داخل الحجاب موضحاً أن العدالة ترتكز على القانون .



الجدير بالذكر أن قاعة المحكمة قد سادتها حالة من الفوضى وتدخلت شرطة المحكمة للسيطرة على المتهم الأول وشقيقه و إخلاء القاعة من ذوي المتهمين. ووجه القاضي بحبس كل من شارك في خلق الفوضى.