منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 23-04-2018, 07:41 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

السجن المؤبد لشاب اغتصب طفلًا بأم درمان

23-04-2018, 06:21 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1828

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


السجن المؤبد لشاب اغتصب طفلًا بأم درمان

    06:21 PM April, 23 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر









    أم درمان: آيات مبارك

    قضت محكمة الطفل أم درمان بالسجن المؤبد -20 عامًا - على متهم أدين باغتصاب طفل وأمرت بإيداع المدان الثاني لمدة 5 سنوات بالإصلاحية .

    وأدان قاضي المحكمة إبراهيم حسن الطاهر المتهمين وفقاً للبلاغ رقم 524 تحت المادة 45 ب من قانون الطفل للعام 2010 وقد مثل الاتهام الأستاذ الفاتح حسين والأستاذة محاسن حسن .

    وتعود تفاصيل الجريمة إلى أن المتهمين باشروا أغتصاب المجنى عليه البالغ من العمر 15 عاما في حي العرب بأم درمان في ثالث أيام عيد الأضحى الماضي وقد ضبطت شرطة المحكمة أحد الأشخاص وهو يسلم المتهم الأول "حجابًا و"عرقًا" لمضغه أثناء سير إجراءات المحاكمة، وقد استنكر القاضي هذا السلوك بعد أن قرأ ماهو مكتوب داخل الحجاب موضحاً أن العدالة ترتكز على القانون .

    الجدير بالذكر أن قاعة المحكمة قد سادتها حالة من الفوضى وتدخلت شرطة المحكمة للسيطرة على المتهم الأول وشقيقه و إخلاء القاعة من ذوي المتهمين. ووجه القاضي بحبس كل من شارك في خلق الفوضى.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de