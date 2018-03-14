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السجن المؤبد لسوداني متهم بقتل بريطاني

14-03-2018, 07:45 PM

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تاريخ التسجيل: 15-04-2014
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السجن المؤبد لسوداني متهم بقتل بريطاني

    07:45 PM March, 14 2018

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    اخر لحظة-الخرطوم-السودان
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    آخرلحظة: وكالات
    قضت محكمة في بريطانيا، بالسجن مدى الحياة على طالب لجوء سوداني بعد إدانته في جريمة قتل مواطن بريطاني العام المنصرم، وخاطب القاضي (بول فارير)، المتهم خلال جلسة النطق بالحكم في محكمة «برمنغهام كروان» قائلا «انك تمثل خطراً مستمراً على المجتمع.. والحكم الأمثل هو السجن مدى الحياة».وكانت الشرطة قد عثرت في 31 مارس من العام الماضي، على «انتوني بانتينغ» غارقاً في دمائه في محطة المترو في شارع «سوهو بينسون» حيث كان في طريقه لعائلته، بعدما تلقي حوالى (50) طعنة في الرأس والصدر والظهر.وألقت السلطات بعد التحقيقات، القبض على المتهم وهو طالب لجوء سوداني، بعدما ظهر في كاميرات المراقبة وهو يغادر مسرح الجريمة في هدوء تام.وأنكر المتهم كل التهم المنسوبة إليه خلال المحاكمة، وكشفت التحقيقات، أنه لا يوجد دافع واضح وراء إرتكاب الجريمة، كما أن المتهم سبق أن تم تشخصيه بـ»الشيزوفرينيا» أو الفصام وهو إضطراب نفسي شديد، وأمضى عدة أشهر في مستشفي «بيرمنغهام»، وقال القاضي خلال جلسة النطق، أن المتهم سيخضع لبرنامج علاجي خلال فترة سجنه.
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