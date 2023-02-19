السجن المؤبد لاخطر تاجر بنقو ببحري

تمكنت مكافحة المخدرات بحري من إلقاء القبض على أخطر مروجي الحشيش البنقو بدائرة اختصاصها الخرطوم. وبالعودة لتفاصيل الضبطية تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الضبطية تمت في إطار الانتشار الأوسع للفرعية ويقظة الأفراد حيث اشتبه أفراد الفرعية في أحد المروجين يقود عربة وعند التفتيش عثر الفريق على كمية من الحشيش البنقو وسلاح. وفد اتخذت الإجراءات القانونية في مواجهة المتهم (م ع) ومن ثم تقديمه لمحكمة جنايات بحري وسط التي نطقت بالحكم على المتهم بالسجن المؤبد (20) سنة وغرامة مالية لمخالفته المادة (١٥.أ) من القانون الجنائي والمؤثرات العقلية والحكم بالسجن سنة لمخالفته المادة (26) أسلحة وذخيرة وغرامة مالية كما قررت إبادة المعروضات ومصادرة العربة لصالح مكافحة المخدرات ومصادرة السلاح لصالح سلاح الأسلحة.
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