السجن (5) سنوات لاخطر شهود الزور بالخرطوم بعد مطالبتهم لسيدة اعمال (٧٣) مليار

تمكنت الفدرالية بحري من القبض على اخطر شاهدي زور في ولاية الخرطوم حيث دخل بسببهم عدد من المواطنين السجن حيث يقوم احدهم بفتح بلاغ بدعوى المطالبة بمبلغ مالي كبير ويقوم شاهدي الزور بتاكيد اقوال الشاكي وبسبب ذلك دخلت سيدة اعمال معروفه السجن بدعوى من المتهمين مطالبتها بمبلغ (٧٣) مليار جنية فيما كشف مواطن أنه بسبب ادّلاء شهادة الزور فقد قطعه أرضه حيث قام المتخاصم بإيجار شخص ليدلي له في المحكمة وهو لا يعلم عن قطعة الأرض شيئاً حيث قاما بتمليك الشاهد هو ومحاميه المعلومات الكافية، وكانت حصيلتي فقدت شقاء عمري بادلاء هذه الشهادة، لكن عند الله ما بروح شيء وتمكن افراد الفدرالية وبعد كثرة البلاغات من نصب كمين لهم امام النيابة بعد التعرف على سوابقهم القى على اثره القبض عليهم متلبسين بشهادة الزور وبتقديمهم للمحاكمة صدر حكم في مواجهتهم بالسجن لمدة خمسة سنوات
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