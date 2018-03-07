السجن (3) سنوات عقوبة ختان الإناث



10:23 PM March, 07 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: آخرلحظة

أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة عن إجراء الحكومة دراسة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لبحث المواد التي ترفض الحكومة التوقيع عليها لتعارضها مع الدين الإسلامي والقيم المجتمعية، وأوضحت ممثل المجلس القومي للطفولة أميمة عبدالوهاب خلال حديثها في ورشة (مناصرة سياسات الطفولة) بالبرلمان أمس طبقاً لـ(باج نيوز) أن مدة الدراسة (4) سنوات بدأت منذ العام الماضي، وأضافت (بعد الفراغ من الدراسة سيحدد توقيع السودان على الإتفاقية أو رفضها)، وقالت إن السودان الدولة العربية الوحيدة غير الموقعة على الاتفاقية، إضافة إلى الولايات المتحدة وتوغو وبعض الجُزر، وأشارت إلى أن السودان التزم للمجتمع الدولي بإجراء دراسة حول المواد التي يرفض التوقيع عليها بالاتفاقية، وتابعت (بعد أربع سنوات لابد من التطور لاسيما بعد بداية دراسة الاتفاقية لأنه التزام للمجتمع الدولي). في السياق كشفت أميمة عبدالوهاب عن إجازة مجلس الوزراء تعديلات القانون الجنائي بتضمين ختان الإناث كجريمة في القانون يعاقب مرتكبة بالسجن (3) سنوات على أن تودع التعديلات أمام البرلمان لإجازتها.