الرزيقي: بعض الصحف عاجزة عن سداد مرتبات الصحفيين



10:19 PM March, 07 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم :عماد النظيف

انتقد رئيس إتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي غياب الاستراتيجيات الإعلامية للدولة ،مما أدى إلى انتشار الإذاعات والقنوات الخاصة، فضلاً عن الأخطاء المهنية للصحفيين والإعلاميين، وعزا ذلك لتردي البيئة الصحفية والإعلامية ،وقال الرزيقي في المنبر الدوري للإنتاج القومي الإعلامي أمس إن بعض المؤسسات الصحفية ضعيفة وغير قادرة على سداد مرتبات العاملين فيها، وأشار الرزيقي إلى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية ،رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح وعد بأن تتم إجازة قانون الصحافة والمطبوعات تعديل (2017م) بتوافق تام للصحفيين.