الدولار يصل (37) جنيها وعلي محمود يعترف باهتزاز سعر الصرف



07:06 PM April, 26 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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إرتفعت أسعار العملات الأجنبية في السودان مقابل الجنيه السوداني امس الأربعاء في السوق الموازي، وكشف متعاملون في سوق عن تسجيل الدولار 37.00 زالريال السعودي 9.85 جنيه . من جانبه اقر رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود بعودة إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ووصوله (37) جنيه بالسوق الموازي ، وأكد محمود خلال جلسة البرلمان امس الأربعاء إن سعر الصرف يعيش حالة إهتزاز من جديد