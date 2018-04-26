الدولار يصل (37) جنيها وعلي محمود يعترف باهتزاز سعر الصرف

إرتفعت أسعار العملات الأجنبية في السودان مقابل الجنيه السوداني امس الأربعاء في السوق الموازي، وكشف متعاملون في سوق عن تسجيل الدولار 37.00 زالريال السعودي 9.85 جنيه . من جانبه اقر رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود بعودة إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ووصوله (37) جنيه بالسوق الموازي ، وأكد محمود خلال جلسة البرلمان امس الأربعاء إن سعر الصرف يعيش حالة إهتزاز من جديد
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