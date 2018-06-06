الدرديري محمد أحمد يبدأ اليوم زيارة لدولتي الكويت وقطر



08:04 PM June, 06 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: محمد جادين



يبدأ وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، اليوم الأربعاء، جولة خليجية يزور خلالها دولتي الكويت وقطر. ويلتقي في مستهل الزيارة نظيره الكويتي وعدداً من المسؤولين في الكويت، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في المجالات كافة.



وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية، قريب الله الخضر، أمس الثلاثاء، أن الدرديري سيتجه إلى دولة قطر ليجري لقاءات مع وزير الخارجية القطري وبعض كبار المسؤولين حول جملة من قضايا التعاون الثنائي، وبحث تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وتدعم الحكومة السودانية مبادرة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الرامية إلى إنهاء الأزمة الخليجية وتقريب وجهات النظر.



وفي أكتوبر الماضي أجرى رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، زيارتين خليجيتين، شملت الأولى دولة الكويت وأجرى خلالها لقاءات مع أمير البلاد، قبل أن يختتمها بزيارة الدوحة ولقاء أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وعُدت زيارة البشير للدوحة أول زيارة لرئيس عربي لقطر منذ زيارة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر، للدوحة في 7 يونيو الماضي في إطار وساطته لحل الأزمة الخليجية.