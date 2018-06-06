الدرديري محمد أحمد يبدأ اليوم زيارة لدولتي الكويت وقطر

اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت في ندوة عن الأزمة السودانية
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 26-06-2018, 11:47 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-06-2018, 08:04 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1950

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الدرديري محمد أحمد يبدأ اليوم زيارة لدولتي الكويت وقطر

    08:04 PM June, 06 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر




    الخرطوم: محمد جادين

    يبدأ وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، اليوم الأربعاء، جولة خليجية يزور خلالها دولتي الكويت وقطر. ويلتقي في مستهل الزيارة نظيره الكويتي وعدداً من المسؤولين في الكويت، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في المجالات كافة.

    وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية، قريب الله الخضر، أمس الثلاثاء، أن الدرديري سيتجه إلى دولة قطر ليجري لقاءات مع وزير الخارجية القطري وبعض كبار المسؤولين حول جملة من قضايا التعاون الثنائي، وبحث تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

    وتدعم الحكومة السودانية مبادرة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الرامية إلى إنهاء الأزمة الخليجية وتقريب وجهات النظر.

    وفي أكتوبر الماضي أجرى رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، زيارتين خليجيتين، شملت الأولى دولة الكويت وأجرى خلالها لقاءات مع أمير البلاد، قبل أن يختتمها بزيارة الدوحة ولقاء أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

    وعُدت زيارة البشير للدوحة أول زيارة لرئيس عربي لقطر منذ زيارة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر، للدوحة في 7 يونيو الماضي في إطار وساطته لحل الأزمة الخليجية.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de