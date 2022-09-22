الخرطوم تفرض دمغة جديدة تخصم من مرتبات الموظفين

فرضت السلطات بولاية الخرطوم، دمغة جديدة تخصم من مرتبات الموظفين بالولاية وكشف تعميم لوزارة التربية ولاية الخرطوم، اليوم الأربعاء، عن مقترح باسم “دمغة التعليم” على غِرار “دمغة الجريح” لاستقطاع قدر يسير جدا من مرتبات الموظفين والعاملين بالولاية الخرطوم لدعم قطاع التعليم.
وقالت الوزارة، إن الخطوة من شأنها أن تُقنن مساهمات مجالس الآباء وصديقات المدارس، مشيرة إلى إنه يمكن لدمغة التعليم أن تسهم في تشييد المدارس الرأسية لاستيعاب أكبر عدد من التلاميذ.
ونوهت إلى أنه يمكن لأموال دمغة التعليم أن تساعد في توفير الإجلاس الراقي والكتاب المدرسي وترقية البيئة المدرسية وجلب كل المعينات والمتطلبات للعملية التعليمية والتربوية ما يخفف الضغوط كثيراً على رهق الميزانية ذات الموارد الشحيحة التي تأثر بها قطاع التعليم
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