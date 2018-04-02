الخرطوم تضخ كميات من السكر بمراكز البيع المخفض



09:05 PM April, 02 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم : آخر لحظة

أعلنت المؤسسة التعاونية بولاية الخرطوم ضخ كميات كبيرة من السكر بمراكز البيع المخفض والجمعيات التعاونية، فيما كشفت عن توفير جميع السلع الإستهلاكية الأخرى وبيعها بالأسعار المخفضة،وأكد رئيس المؤسسة آدم الشريف لـ(اس ام سي) توفير سلعة السكر بسعر (17) جنيه للكيلو الواحد وتوزيع جميع السلع الإستهلاكية بالأسعار المخفضة التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، كاشفاً عن ازدياد تدافع المواطنين على مراكز البيع المخفض نسبة لانخفاض الأسعار بنسبة أكثر من (30%) مقارنة بالأسواق والمحلات التجارية، مؤكداً انتظام عمليات التوزيع اليومية المقررة بكافة المحليات، وأبان الشريف أن المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة قامت بضخ السكر لمعالجة الازدحام وتوفير السلعة للمواطنين.