الخرطوم تشكل عدداً من اللجان لمواجهة مشاكل المياه في فصل الصيف



06:40 PM March, 12 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر







الخرطوم: الصيحة



وجه والي ولاية الخرطوم الفريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين بتشكيل عدد من اللجان لمقابلة طوارئ مشاكل المياه في فصل الصيف ومتابعة القضايا العالقة وتهيئة الظروف وتوظيف الإمكانيات.



وترأس حسين الاجتماع الدوري والخاص بمتابعة موضوعات المياه بالولاية للتحوط لفصل الصيف بحضور وزير البنى التحتية والمواصلات ومدير المياه وعدد من المختصين في مجال المياه أمس، وناقش الاجتماع موقف العمل في الآبار المغذية لخزان ود البشير وخزان الحلفاية ومتابعة العمل لمعالجة مياه شمال محلية بحري وشمبات، ومشكلة الكسورات في الشوارع ووصفها الاجتماع بأنها أصبحت ظاهرة تستوجب الدراسة والوقوف عليها.