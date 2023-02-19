الخرطوم : هجوم مسلح يستهدف مندوب شركة غذائية بالسواطير

إعتدت مجموعة مسلحة بالسلاح الابيض “سواطير وسكاكين ” على مندوب شركة عاديات اثناء تجواله لتوزيع منتجات الشركة بمناطق الشقلة والفتيحاب وذلك بغية نهب المواد الغذائية من عربة “الدفار” والسطو على مبلغ التحصيل اليومي للموزع وتسببت العصابة في إحداث عدد من الجراح الغائرة على جسد الموزع وتشويه وجهه بالسكاكين وذلك بسبب دفاعه المستميت على اموال وممتلكات الشركة حتى كاد الموزع ان يفقد حياته، وبعد تفرق العصابة وفرارهم سقط الموزع مغشيا عليه بسبب فقدانه لكميات كبيرة من دمه ، ومن جهتة قال مندوب المبيعات المصاب طارق آدم بأنه لم يفعل الا الواجب تجاة الاموال والسيارة التي استأمنته الشركة لهما .
وقال بأنه كان مستعدا ان يضحي بحياته ولا يترك فرصة لضعاف النفوس لسلبه ونهب أماناته وقال بأنه فتح بلاغا في قسم الفتيحاب مربع (6) وقال شاهد عيان ان الشركة تقوم بتوزيع المواد الاستهلاكية بكميات كبيرة في المناطق الطرفية لذلك كان من المفترض ان تقوم بتسليح مناديب البيع بسلاح ناري وفق النظم والقوانيين المنظمة لحيازة السلاح حتى يتمكنوا من الدفاع على انفسهم وعلى ممتلكات الشركة بطريقة افضل
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 10 2023
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