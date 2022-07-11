الخارجية السودانية تحذر 3 سفارات اجنبية

حذرت وزارة الخارجية، سفارات “النرويج، المملكة المتحدة والولايات المتحدة” من مغبة إصدار أي بيانات أو تصاريح تمس الشأن الداخلي السوداني وتحول دون الوقوف في صف القانون وتزرع الخلافات والشقاق بين مكونات الشعب السوداني.
وعبرت الوزارة الخارجية ، عن رفضها تدخل سفارات كل من دولة النرويج ، المملكة المتحدة والولايات المتحدة في قضايا السودان الداخلية. وجاء تصريح الخارجية على خلفية تصريحات لهذه السفارات أدانت فيها الأحداث الأخيرة التي صاحبت قرارات المحكمة فيما يتعلق بنقابة المحامين
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 06 2022
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