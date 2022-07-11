الخارجية السودانية تحذر 3 سفارات اجنبية

شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
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11-07-2022, 12:16 PM

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تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4397

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الخارجية السودانية تحذر 3 سفارات اجنبية


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق November, 06 2022
  • قلق خارجي من عودة الإسلاميين- ماذا وراء لهجة البرهان الحادة في خطابه أمام الجيش؟
  • أمين حسن عمر- لن ينجح انقلاب في السودان يقوده إسلاميون
  • رفض الجبهة الثورية إلغاء مجلس السيادة.. مخاوف من فقدان الوظائف الدستورية
  • عصابة مسلحة تعتدي على مشروع زراعي بالقضارف
  • سفير سابق مفقود بالقاهرة
  • ندوة لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حول الراهن السياسي المخرج والمالات
  • عناوين الصحف الصادرة اليوم الأحد الموافق 6/11/2022
  • الزول دا لازم يطبق فيه نص القران لانه فاسد
  • حديث البرهان في حطاب (صدقنا وهو كذاب)/عروة الصادق
  • برنامج سودان جديد وحلقة جديدة مع دكتور النور حمد 2 نوفمبر 22
  • من يقف وراء الدعوة لمظاهرات ١١ نوفمبر في مصر؟ ولماذا؟ حلقة متميزة مع مجدي خليل
  • الضباط المتقاعدون يدعون لعزل البرهان وتشكيل حكومة الثورة
  • هل تصدقون عندى شهادة (عدم خبرة) من وزارة الأشغال؟ أضحك مع البيروقراطية السودانية.
  • أسبوع السودان في فعاليات موسم الرياض

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 06 2022
  • لا لعودة انصار اسامة بن لادن للسودان والبيان بالعمل يابرهان كتبه محمد الحسن محمد عثمان
  • مدينة الحديد والنار في سدني كتبه نورالدين مدني
  • الاتحاد العام يبحث عن فنيلة حسن تسريحة كتبه عبد المنعم هلال
  • ثورة الشعب الإيراني تتقدم نحو العاصمة! كتبه عبدالرحمن کورکی (مهابادي)
  • عودة نتانياهو واليمين المتطرف ومستقبل عملية السلام كتبه سري القدوة
  • ما يريده السودان من قمة المناخ بشرم الشيخ كتبه د.فراج الشيخ الفزاري
  • في هذه الحالة سوف يتحرك الاسلامين عسكرياً في السودان كتبه علاء الدين محمد ابكر
  • الفيكم اتعرفت يا ناس جبريل كتبه علاء الدين محمد ابكر
  • أكتوبر ١٩٩٩في قضائية أب سبيحة: يوم قال الترابي ما فيش فايدة يا صفية غطيني كتبه عبد الله علي إبراهيم
  • خطاب الانقلابي البرهان اليوم يجب ان لا يخدع الشعب او يعرقل مسار الثورة كتبه احمد التيجاني سيد احمد
  • تايه بين القوم/ الشيخ الحسين/ تراث منطقة بربر و القيادة الضرورة
  • رجاءً من أهلنا في الأرض المحتلة عام 48 كتبه د. مصطفى يوسف اللداوي
  • الدَّولة السُّودانية وتحيُّزها لحقل الثقافة (العربية - الإسلامية) – (1) كتبه عادل شالوكا
  • الجنرال صلاح قوش وسقوط الاقنعة المزيفة كتبه محمدعثمان الرضي
  • مسلسل الفضائح ! كتبه زهير السراج
  • مع (التحفُّظ) ..! كتبه هيثم الفضل
  • عملاق ثقافي .. وليس ركلة كرة قدم كتبه عواطف عبداللطيف
  • صنم طهران ؛ والإنحدار نحو الهاوية وأفراد وأدوات النظام القمعية تؤمن بالثورة كتبه محمد الموسوي
  • تابع فيديو الإفراج عن الهالك البشير وعودته قريباً لرئاسة السودان ؟ كتبه ثروت قاسم
  • الجهل المقدس كتبه أمل أحمد تبيدي
  • خسر نصف رصيدة الفني بسبب اعلانه المشاركة في استقبال صلاح قوش كتبه محمد فضل علي
  • طريقان لا ثالث لهما لأنجاح الثورة السودانية أحدهما ذاتى وألآخر خارجى كتبه بولاد محمد حسن























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