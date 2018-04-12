الخارجية: أجندة الحوار مع واشنطن واضحة



10:16 PM April, 12 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



أكدت وزارة الخارجية وضوح أجندة ومسارات التفاوض مع واشنطن حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقطعت بأن الحوار حول هذا الملف ربما يستأنف خلال الأيام القادمة.



وقال وزير الدولة بالخارجية السفير محمد عبد الله إدريس في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" إن رفع العقوبات الأمريكية حقق الكثير من الخطوات الإيجابية التي ستمهد لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، مؤكداً جاهزية الخرطوم لاستئناف الحوار مع واشنطن وفقاً للمسارات والأولويات الموضوعة لمناقشتها والغاء العقوبات نهائياً، وزاد قائلاً "كما أنجز الفريق المفوض في رفع العقوبات الأمريكية سينجح أيضاً في ملف رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.



وأبان إدريس أن الفريق المفوض منفتح للتعاون مع واشنطن حول قضايا الإرهاب ومكافحة الإتجار بالبشر.