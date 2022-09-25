الحلفايا تفوز على الفكي هاشم بهدفين دون مقابل

الخرطوم 24/9/2022 في اطار الخطة الإعدادية التي رسمها الكوتش الضو قدم الخير المدير الفني لفريق الحلفايا الصاعد حديثا لخوض مباريات دوري اندية الدرجة الأولى بولاية الخرطوم ، خاض الفريق مباراة حبية عصر اليوم بميدان النادي ضد فريق الفكي هاشم كسبها فريق الحلفايا بهدفين دون مقابل جاءت اهداف الفريق بأفدام النجمين عصام والشاذلي. اتسمت المباراة في شوط اللعب الأول بالندية و تقاسم الفريقان الشوط من حيث الهجمات ، التمرير ، التسديد وجاءت نتيجة الشوط سلبية بإستثناء هدف الحلفايا الذي احرزة الكابتن عروة و نقضه حكم المباراة بسبب ان الكرة لم تخترق الشباك . وفي شوط اللعب الثاني تحسن اللعب لفريق الحلفايا بفضل التغييرات الناجحة التي اجراها الكوتش الضو قدم الخير والتي قضت بخروج عروة ودخول سامر كابو بجانب الكابتن صديق ودخول الشاذلي كذلك دخول داؤودي بدلا عن بوغبا وبفضل هذه التغييرات سيطر فريق الحلفايا على منطقة الوسط وقاد عدد من الهجمات تمكن من خلالها الكابتن عصام من احراز هدفا رائعا للحلفايا من تسديدة قوية خارج خط (18) في سقف المرمى اردفه الشاذلي بهدف ثاني بعدها نشط فريق الفكي هاشم في قيادة هجمات على مرمى الحلفايا تكسرت في اقدام مدافعيه بجانب الحارس اليقط حمودي الذي تصدى لعدد من التسديدات وانتهت المباراة بفوز الحلفايا بهدفين دون مقابل للفكي هاشم. وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة خرج لاعب الحلفايا الكابتن سامر كابو مصابا من احدى الإلتحامات القوية مع مدافعي فريق الفكي هاشم . ووصف الكابتن حداثة مدير الكرة بنادي الحلفايا المباراة بأنها كانت قوية بين الفريقين و اتت في اطار إعداد فريقه لخوض مباريات دوري اندية الدرجة الأولى بولاية الخرطوم للحلفايا ودوري الثانية بمنطقة بحري للفكي هاشم كما اشار لخوض الحلفايا مؤخرا عددا من المباريات في كأس السودان امام الكدرو ، الشموخ والموردة تواليا وصفها بأنها كانت مفيدة أشرك من خلالها الفريق العديد من العناصر التي كسبها في معركة التسجيلات الأخيرة. يذكر ان فريق الحلفايا سيخوض اولى مبارياته في دوري الأولى العاصمي ضمن المجموعة الأولى امام فريق الموردة مطلع اكتوبر القادم . ويشار الي ان المباراة قد شهدها وشرفها جمهور غفير من محبي و ، مشجعي ، رواد ورموز الحلفايا في مقدمتهم الكوتش عبد الفراج خلف الله حارس مرمى الحلفايا والعامل الأسبق الي جانب الكوتش مدثر السيد (بقة) لاعب وسط الحلفايا والتحرير الأسبق . <٢٠٢٢٠٩٢٤_١٧٤٧٠٢.jpg><٢٠٢٢٠٩٢٤_١٧٤٦٠٩.jpg><٢٠٢٢٠٩٢٤_١٧٤٤٤٤.jpg>
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق September, 25 2022
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