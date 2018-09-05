الحكومة تُعلن مراجعة التشريعات الوطنية حول مكافحة الاتجار بالبشر



07:17 PM September, 05 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



أعلن نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن، أن الحكومة تعكف على مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع القوانين الدولية، وبذل الجهود بالتضامن مع الشركاء داخلياً وخارجياً لمكافحة الظاهرة.



وأكد حسبو خلال مخاطبته فاتحة أعمال برنامج منتدى اليوم العالمي للاتجار بالبشر أمس، التزام ومشاركة السودان بفعالية مع المجتمع الدولي لتنفيذ كافة المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، سعياً منه لتأكيد دوره نحو الإنسانية وإيمانه بحرية وكفالة الحقوق.



وقال إن الاتجار بالبشر ينتهك حقوق الإنسان ما يتطلب محاربته رغم شح الإمكانات التي يعاني منها السودان، وقال إن رؤية البلاد في هذا المجال أن تسعى إلى سودان خالٍ من جرائم الاتجار بالبشر التي تمس الكرامة الإنسانية والحق في الحياة، ونوه إلى أن الاستراتيجية الوطنية تركز على منع الاتجار بالبشر بكل صوره وأشكاله وحماية الضحايا، داعياً إلى ضرورة تقوية كل الجهات ذات الصلة لصد هذه الظاهرة.



واختتم منتدى "الاتجار بالبشر.. الواقع وسبل المكافحة" نظمته صحيفة "سودان فيشن" أعماله أمس بفندق كورنثيا بالخرطوم ، أوصى المنتدى بابتدار حملة إعلامية توعوية تستهدف الشباب في إطار إستراتيجية قومية شاملة للتوعية بمخاطر الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر، وتعريف وتدريب منسوبي المؤسسات ذات العلاقة بمؤسسات مكافحة الاتجار بالبشر على أفضل السبل لتحسين آليات الرقابة، وتفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر لمكافحة العملية التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مناطق شرق السودان من قبل جماعات محلية قبلية.