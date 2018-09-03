الحكومة تكشف عن ترتيبات لإكمال وحصر الاتفاقيات الموقع عليها من قِبل السودان



11:10 PM September, 03 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



التقى وزير العدل د. محمد أحمد سالم، بوزير التعاون الدولي إدريس سليمان، وناقش الاجتماع أوجه التعاون بين الوزارتين خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي انضم إليها السودان.



وأكد سالم عقب لقائه وزير التعاون الدولي أمس، أن الاجتماع أمن على ضرورة التنسيق بين الجانبين والإسراع في إكمال وحصر وتسجيل كافة الاتفاقيات.



وأعلن عن اتفاق خلال اللقاء على تكوين لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة موقف الاتفاقيات الإقليمية والدولية والثنائية المتبقية فضلاً عن حصر كافة الاتفاقيات التي صادقت عليها الحكومات التي تعاقبت علي السودان.



من جانبه أكد وزير التعاون الدولي أهمية التعاون مع وزارة العدل لما لها من دور رائد في المجالات القانونية والتشريعية، مشيداً بالتنسيق القائم بين الوزارتين.