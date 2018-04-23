الحكومة تقر باستمرار تداعيات العقوبات على المواطنين



07:59 PM April, 23 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم ـــ نازك نازك شمام

أقرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، باستمرار تداعيات العقوبات الأمريكية السالبة على مواطن بلادها، على الرغم من رفعها. وأكد وزير الدولة بالوزارة، عبد الرحمن ضرار، في بيان صحفي، استمرار تأثير العقوبات على القطاعات الحيوية وأهمها قطاعات (الصحة، التعليم، القطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية)، وقال لدى لقائه الخبير المستقل لحقوق الإنسان، مستر أريستيد نونونسي، إن “إنسان السودان ما زال يكابد آثار العقوبات الاقتصادية في الغذاء والدواء والتعليم”.

بدوره وعد الخبير المستقل لحقوق الإنسان، أريستيد نونونسي، بتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات ووضع توصيات بشأنها من أجل مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان، وتقديم المساعدات المطلوبة للرفع الكامل للعقوبات عن السودان ودعم مساعي إعفاء ديونه.