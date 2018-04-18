منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 18-04-2018, 11:30 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

الحكومة تشكو للخبير المستقل ضعف استجابة المجتمع الدولي تجاه اللاجئين

18-04-2018, 10:17 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1819

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الحكومة تشكو للخبير المستقل ضعف استجابة المجتمع الدولي تجاه اللاجئين

    10:17 PM April, 18 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر






    الخرطوم: الصيحة

    اشتكت الحكومة للخبير المستقل لحقوق الإنسان أرستيد نونوسي من ضعف استجابة المجتمع الدولي نحو احتياجات اللاجئين الذين تجاوز عددهم اثنين مليون، مؤكدة أن ما يوفره المجتمع الدولي لا يتجاوز الـ31% فقط.

    وقال معتمد اللاجئين حمد الجزولي خلال لقائه بالخبير المستقل لحقوق الإنسان أمس إن المباحثات تطرقت لموضوع الاتجار بالبشر والتهريب، وإن السودان قام بدوره كاملاً من خلال استضافته لمؤتمر مكافحة التهريب والاتجار بالبشر في العام 2014م، إلا أن الاستجابة من المجتمع الدولي لإعلان عملية الخرطوم لا تزال ضعيفة .

    وأوضح الجزولي أنه أبلغ الخبير المستقل بأن السودان يستضيف أكثر من 2 مليون لاجئ من تشاد وأفريقيا الوسطى وأرتريا وأثيوبيا وجنوب السودان واليمن وسوريا، مشيراً إلى أن عدد اللاجئين من جنوب السودان بلغ حوالي مليون و300 ألف لاجئ .

    وقال إنه أطلع الخبير الأممي على بدء عملية تسجيل اللاجئين وإعطائهم الرقم الأجنبي والتحديات التي تواجه هذه العملية، مشيراً إلى أن عملية التسجيل بدأت في ولاية الخرطوم وستستمر في كافة الولايات.

    وأكد أنه أبلغ ارستيد بأن السودان خطا خطوات كبيرة في عملية استضافة اللاجئين، إلا أن الاستجابة من المجتمع الدولي لا تزال ضعيفة لم تتجاوز 31% فقط، وأن السودان يأمل أن تكون هنالك استجابة دولية لاحتياجات اللاجئين قبل حلول فصل الخريف مؤكداً أنه أطلع الخبير المستقل على أوضاع اللاجئين في شرق السودان الذين في حاجة إلى تحسين الخدمات الضرورية لهم.

    وقال الجزولي إن الخبير المستقل وعد بمتابعة هذه الأمور ومناقشتها مع المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة والجهات العليا من أجل تحسين خدمات اللاجئين في السودان. وقال إنه يدرك أن الاستجابة الدولية لدعم السودان ضعيفة وسيعمل على حث المجتمع الدولي لدعم السودان في ذلك حتى يتمكن من القيام بواجبه بالصورة المطلوبة.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-04-2018, 11:04 PM

Mohamed Yassin
<aMohamed Yassin
تاريخ التسجيل: 30-08-2015
مجموع المشاركات: 31

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الحكومة تشكو للخبير المستقل ضعف استجابة ا (Re: صحيفة الصيحة السودانية)

    دقاني وبكي وسبقني اشتكي! هل تعلم حكومة الانقاذ انها وراء كل هذه المعاناة والمصائب؟ وانها تحاول ابتزاز المجتمع الدولي؟
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-04-2018, 11:05 PM

Mohamed Yassin
<aMohamed Yassin
تاريخ التسجيل: 30-08-2015
مجموع المشاركات: 31

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الحكومة تشكو للخبير المستقل ضعف استجابة ا (Re: صحيفة الصيحة السودانية)

    دقاني وبكي وسبقني اشتكي! هل تعلم حكومة الانقاذ انها وراء كل هذه المعاناة والمصائب؟ وانها تحاول ابتزاز المجتمع الدولي؟
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de