الحكومة التشادية تدعو تجمع قوي تحرير السودان للتباحث حول أزمة دارفور

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تجمع قوي تحرير السودان يحيط شركاء القضية السودانية

بدعوة الحكومة التشادية للتجمع للتباحث عن مجريات الازمة السودانية ولا سيما اقليم دارفور مطلع الاسبوع القادم .



تجمع قوي تحرير السودان سوف يلبي الدعوة لعدة إعتبارات موضوعية منها :-

دولة تشاد تستضيف اهلنا اللاجئين منذ نهاية العام ٢٠٠٣ في عدد ١٢ معسكر علي طول الحدود الشرقية لتشاد .

تشاد أول مبادر كوسيط لقضية دارفور واستضافت عدة محادثات ابرزها ابشي سبتمبر ونوفمبر /٢٠٠٣ والتي انتجت وقف اطلاق النار في الجوله الاولي واعلان المبادي في الثانيه كما استضافت محادثات انجمينا أبريل ٢٠٠٤ و التي انتجت وقف اطلاق النار الانساني .

دولة تشاد تمثل عمق استراتيجي لدارفور كما هو يمثل عمق استراتيجي لتشاد بجانب العواصر التاريخية التي ربطت شعوب السودان مع شعوب تشاد عامة وشعب دارفور بسلطنة وداي خاصة منذ حقبة ما قبل الاستعمار العثماني .



سوف نحيطكم علمآ عن مخرجات هذا اللقاء مع القيادة التشادية كل شركاء التجمع علي المستوي الوطني والدولي ولا سيما اصحاب المصلحه الحقيقيين من أهلنا في معسكرات البؤس والهوان وفي القري والوديان .





صلاح الولي

أمين الاعلام الناطق الرسمي

٤/يوليو/٢٠١٨