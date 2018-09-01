الحزب الوطني الاتحادي ينعي الدكتور أمين مكي مدني للأمة السودانية..

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بسم الله الرحمن الرحيم

وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ

صدق الله العلى العظيم

ينعي الحزب الوطني الاتحادي للامة السودانية فقيد البلاد الدكتور أمين مكي مدني الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم 31 أغسطس 2018 بعد صراع طويل مع المرض.. نسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة حيث كان فقيد البلاد نموذجا للخلق الرفيع والطهر والنزاهة والشجاعة والمروءة والشهامة مجسدا كل المعاني والقيم الإنسانية النبيلة.

لقد كان الدكتور أمين مناضلا وطنيا شجاعا اجتمعت فية كل قيم الشهامة والبساطة والبذل. كان وطنيا من طراز فريد وأيقونة المدافعين عن حقوق الإنسان...فقد عمل الفقيد محاميا وقاضيا ومحاضرا جامعيا وسياسي وإداري محنك وخبيرا وناشطا بارزا في مجال حقوق الانسان علي المستويات الوطنية والإقليمية والدولية...

لقد فقد السودان علماً من اعلامه وبطلاً من ابطاله وفارساً من فرسانه، ارتوي الكثيرون من صموده ومواقفه ونهل طلابه ورجال القانون من علمه الغزير واستنار به كل رافض للقهر والاستبداد

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتغمده بعفوه ورحمته وان يلزمناواهله و إياكم الصبر.

انا لله وانا اليه لراجعون...



م. أمين محمد طاهر حمد

رئيس لجنة الحزب الوطني الاتحادي بالمملكة المتحدة وأوروبا. .

لندن - رئاسة اوروبا

الموافق

31 أغسطس 2018