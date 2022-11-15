الحزب الشيوعي بلندن يدعوكم لحضور ندوة حول النقابات وحقوق الشعب

*على شرف المؤتمر السابع* *يدعوكم الحزب الشيوعي* *السوداني بمدينة لندن لحضور الندوة الجماهيرية حول النقابات وجمعياتها العمومية ودورها في انتزاع حق الشعب في العيش الكريم .* *يقدمها الدكتور صديق الزيلعي* *وذلك في يوم السبت 19 نوفمبر 2022* *من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء* *وذلك بقاعة ابرار* *على العنوان التالي*
*45 Crawford Pl, London* *W1H 4LP*
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 15 2022
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