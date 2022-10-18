الحزب الشيوعي السوداني يعلق على احتجاز وجدي صالح

صدور (الطوطم) كتاب جديد بقلم فتحي الضو
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10-18-2022, 01:40 PM

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تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4376

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الحزب الشيوعي السوداني يعلق على احتجاز وجدي صالح


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق October, 17 2022
  • يوم الموز:بشري أحمد علي
  • مرشحو منصب رئيس الوزراء-التسريبات
  • رؤية قوي الحرية والتغيير للتسوية وإنهاء الانقلاب
  • لن تحل الأزمة-“مليونية الكلاكلة” ترفض التسوية
  • محمد الفكي: دعمنا للسلطة المقبلة مشروط بتفكيك نظام الانقاذ واسترداد الأموال العامة
  • ماضي الذكريات - توزيع وعزف/ هاني عربي 2018م
  • طــــابور (هــامِس)
  • حميدتي: “البلد ماسكنها ناس مسيطرين على السلطة والمال”....هههههههه
  • التسوية لا جدوى منها.. سلم حكم مدني بس!
  • سفيرة الولايات المتحدة السابقة لجنوب السودان: البرهان لن يغادر المشهد السياسي في السودان
  • سفــر حزب الأمة لمصـر جزء من إستقطاب حاد سيودى بالسودان الى الهاويـة
  • معقول يا أبوحسين .. المنبر فقد الكثير بغيابك
  • حزب الأمة: زيارة قيادات الحزب لـمصر لا علاقة لها بالتسوية
  • نداء لإنجاح سفر الشاعر طلال دفع الله عبدالعزيز للعلاج بالخارج
  • عناوين الصحف الصادره اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022م
  • هل يوجد رجال ونساء مثل هولاء الان ؟
  • سؤال عن زميل تداخلت معه قبل حوالى 10 سنوات او ربما أكثر
  • اقوال عن الرجال ومنهم وجدى صالح وبقيه الثوار
  • ترشيح حميدتى لإدارة جامعـة الخرطــوم

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 17 2022
  • لقد تَحَالُف الْكِيزَان مَع الْأَحْزَاب وَالْحَرَكَات لسحق الْمَوَاطِن الْبَسِيط وَالْحِلّ فِي هذا
  • الانعتاق من الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني كتبه سري القدوة
  • الاخوان المسلمون يراهنون على ضعف ذاكرة الشعب كتبه بثينة تروس
  • العبودية الجديدة ... كتبه طه أحمد ابوالقاسم
  • نفي الفقر عن الرسول كتبه هانم داود
  • سيناريوهات الْحَرْب الْأَهْلِيَّةَ فِي السُّودَان (4 ) كتبه عَلَاءُ الدِّينِ مُحَمَّدُ أَبْكَر
  • اسرائيل تناقض التناقض!! كتبه الأمين مصطفى
  • صلاح غريبة يكتب : مفوضية المهاجرين السودانيين..... حلمنا الذي تحقق اخيرا..!
  • مغالطة ربط الاحتلال بأمن إسرائيل كتبه ألون بن مئير
  • ترامب يشيد بالإسرائيليين ويستجدي الأصوات اليهودية كتبه د. مصطفى يوسف اللداوي
  • في ذكري رحيل القطب الاتحادي الكبير الشيخ الجليل حسن ابو سبيب كتبه صلاح الباشا
  • الإستعباط السياسعكسري القاتل في السودان! كتبه أحمد محمود كانِم
  • المعارضة والاجندة الثورية كتبه أمل أحمد تبيدي
  • سلطة بالعراق على إيقاع الصواريخ كتبه د.محمد الموسوي / كاتب عراقي
  • فلتذهب القبيلة وليبقى الوطن..!! كتبه اسماعيل عبدالله
  • روح التسلط عند الإنسان السوداني.. كتبه د.أمل الكردفاني
  • مدارس في بغداد من دون حمامات ! كتبه اسعد عبدالله عبدعلي
  • شرطة الدولة المدنية























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