الحزب الشيوعي السوداني يداين العدوان الثلاثي على سوريا

يعرب الحزب الشيوعي السوداني عن ادانته الشديده للعدوان العسكري الثلاثي على سوريا, والذي نفذته كل من الولايات المتحده الامريكيه و بريطانيا و فرنسا, بالتعاون مع قوى الرجعيه العربيه ,و يدين الحزب الشيوعي السوداني هذا العدوان و الذي يشكل انتهاكا واضحا لميثاق الامم المتحده و القانون الدولي و و هو جزء لا يتجزأ من نوايا الامبرياليه العالميه في تصعيد المواجهه و شن الحروب في المنطقه بغرض تفتيتها,مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها على سوريا و الشرق الاوسط و مجمل العالم. يدعو الحزب للتضامن مع الشعب السوري الذي يواجه عدوان الامبرياليه الامريكيه طوال سبع سنوات بشكل مباشر او حرب بالوكاله من قبل جماعات الارهاب الاسلامي. لقد ظل الشعب السوري البطل يقاوم و يقاتل للدفاع عن سيادته استقلاله و من اجل السلم الاقليمي و العالمي, وحقه في تقرير مصير بلده دون اي تدخلات او فرض وصايا . كما يدين الحزب الشيوعي السوداني الصمت العربي المتامر بل وضلوعه في التحريض على هذا العدوان. اننا ندعو كل القوى الوطنيه و التقدميه و الشيوعيه للانتظام في جبهه عريضه للتحرر الوطني لازالة هذه الانظمه العميله و التصدي لمؤامرات الامبرياليه العالميه و خاصة الولايات المتحده الامريكيه حتى تتحرر شعوبنا نهائيا. مكتب العلاقات الخارجيه الحزب الشيوعي السوداني 15/4/2018
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