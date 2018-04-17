الحزب الشيوعي السودانى يحذر من أزمة الأدوية ودخول الخدمة الطبية مجال السمسرة.



08:37 PM April, 17 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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حذر قطاع الاطباء بالحزب الشيوعي من إستمرار أزمة الدواء وغلاء أسعاره قائلاً أن سياسة إمتصاص السيولة التي اتبعها النظام لتقليل الطلب على النقد الأجنبي أدخلت البلاد في مرحلة الندرة وتوقع حدوث تضخم ركودي وندرة في كافة السلع الضرورية بما فيها الأدوية، وانتقد القطاع حسب بيانٍ له عدم دعم دولار إستيراد الادوية كاشفاً عن وصول سعر زجاجة الدم في السوق الاسود الى 500 جنيه حيث حذر من دخول الخدمة الطبية مجال السمسرة.