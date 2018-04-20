الحزب الشيوعي: لا بديل سوى التوجه نحو الجماهير بالإلتصاق والتواجد اليومي وسطها



11:32 PM April, 20 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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فيما يخصنا كحزب شيوعي لا نري أن هناك بديلا سوى التوجه نحو الجماهير بالإلتصاق والوجود اليومي وسطها، وبالتعلم منها وتعليمها، ولا بديل لدينا غير التنظيم ثم التنظيم ثم التنظيم للجماهير، وفي هذا الإطار تعتبر الخطوة الأساسية فيما يخصنا هي البناء الحزبي وتأهيل فرع الحزب لكيما يلعب دوره كاملاً، في النضال الجماهيري، ولن يتم ذلك بضربة واحدة أو بعملية تعبئة واحدة؛ بل بالتواجد المستمر لقيادات المعارضة، وضمنها قيادات حزبنا، وسط الجماهير لتكوين وبناء لجان المقاومة الشعبية كوعاء جامع لكل القوى التي تضرر من سياسات النظام، سواء كان في أماكن الدراسة أو العمل ونقصد هنا أن تكون لجان المقاومة هي لجان شعبية مفتوحة للجميع مهمتها الأساسية هي الإهتمام بمشاكل الحياة اليومية والإرتقاء تدريجيا خطوة بخطوة بمواقف الحركة الجماهيرية ووصولها إلي المشاركة في النضال السياسي العام، وهنا لابد من التشديد على أن تجاربنا الماضية خاصة هبة 16 يناير، وبعد إجازة وإعلان ميثاق الخلاص الوطني، الموقع بدار حزب الأمة القومي في 17 يناير، وضعت أسس لبناء حركة جماهيرية واسعة تستند في قاعدتها علي لجان المقاومة التي ستكون البديل الجماهيري للقيادة القاعدية وإرتباطها بمراكز المعارضة القيادية.