الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل - العهد الثاني ينعي العالم الجليل البروفسور إبراهيم حسن عبدالجليل

قال الله تعالى في سورة البقرة: ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 –157
ينعي الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل - العهد الثاني العالم الجليل الفذ والسياسي ذا القيم والمواقف والمبادىء البروفسور ابراهيم حسن عبد الجليل والذى انتقل الى الرفيق الأعلى صباح اليوم الأحد الرابع عشر من أكتوبر ٢٠١٨ بعد مرض صبر عليه وتحمله كفارس شجاع مؤمن. كان أعلم علماء السودان فى علم التسويق تخرج على يديه ألوف الطلاب واشرف على العديد من الرسائل والمؤلفات وكان عميدأ لكلية إدارة الاعمال بحامعة الخرطوم ومديرا لمركز محمد عمر بشير بالجامعة الأهلية وكان اتحاديأ حرأ نظيفأ يناضل من أجل الحرية والعزة والكرامة وكان وزيرا للتجارة فى النظام الديمقراطي عن الحزب الاتحادي الديمقراطي ولم يتقاعس يوما عن دعم حراكنا الوطنى من أجل استرداد الحرية لوطننا وما بخل عن توحيدنا وابداء الراى لنا وهو يعانى المرض.
أننا نعزى ابنته الدكتورة سارة نقيبة الأطباء السودانيين فى المملكة المتحدة وآيرلندا على هذا الفقد الجلل و نعزى الأسرة وطلابه وزملائه وأصدقائه وأحبائه وما أكثرهم ونعزى جميع الاتحاديين داخل السودان وخارجه ونعزى وطنأ ظل الفقيد الغالى احد ابنائه البررة.
أنا لله وأنا اليه راجعون. اللهم تقبله قبولأ حسنأ واغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى مع حبيبك رسول الله
علي محمود حسنين المجلس الرئاسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل - العهد الثاني
كان يوم أمس يوماً حزيناً عندما أخبرنا البروفيسور كرار عبادي بوفاة صديقنا ونحن طلابه أكثر من كونه أستاذاً لنا لهذا أحببناه و احترم نراها احتراماً يليق به وبعلمه وأعماله وإنجازاته.. إنه أستاذ الاقتصاد البروفيسور إبراهيم حسن عبد الجليل الذي شيعناه عصر أمس بمقابر فاروق.. كان البروفيسور إبراهيم حسن مفيداً بعلمه وعظيماً في أعماله، دمث الأخلاق جم التواضع وطنياً من الطراز الأول، شهماً مفيداً لبلده، كثير العطاء لا نمل الجلوس معه كلما زرناه في منزله نعاوده في مرضه الطويل فنجده صابراً راسخاً كالجبال الرواسي يساهم بأفكاره رغم المرض. عمل البروف محاضراً فعميداً لكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم وتخرج على يديه كثيرون، ثم عمل رئيساً للمجلس القومي للبحوث ثم للمجلس القومي للإسكان ووزيراً للتجارة في الفترة الديمقراطية عن الحزب الاتحادي.. كما عمل في مواقع اقتصادية عديدة وأخيراً أستاذاً للاقتصاد بالجامعة الأهلية وقد عدد البروف كرار عبادي كثيراً من مآثره ونحن نواري الثرى جثمانه الطاهر فقد كان كل من حضر يعزي الآخر كأنه هو صاحب العزاء.. بجانب تواضعه وحسن وكريم تعامله عرف بالصراحة في أفكاره ورؤاه الاقتصادية. كما لا يعرف المجاملة في المواقف المبدئية. أذكر له موقفاً شجاعاً لا تهمه امتيازات المنصب ولا ما يجنيه من مخصص مالي عندما يكون الموقف موقفاً مبدئياً وموقف كرامة واحترام واجب للمسؤولية فقد كنت شاهداً في إحداها وذلك حين كان عضواً في أحد مجالس الإدارات لشركة إنتاجية كبرى يملكها أحد كبار رجال الأعمال المشهورين جداً الذي لم يحسن التصرف مع مجلس الإدارة الذي كان مجتمعاً وينتظره وهو يهم بالدخول ليحضر اجتماع المجلس الذي انعقد خصيصاً ليعالج له بعض مشاكل مالية تعتور شركته فما كان من البروف إبراهيم حسن عندما كان حاضراً لاجتماع مجلس الإدارة وبعد انتهاء الجلسة إلا أن قدم استقالته من المجلس ثائراً لكرامته وكرامة مجلس الإدارة ورفض رفضاً باتاً العودة لموقعه.. فهذا من شيم العظماء والعلماء.. رحم الله أستاذنا وصديقنا البروف إبراهيم حسن عبد الجليل سليل أسرة عظيمة قدمت لوطنها الكثير والكثير.. ونسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يجعل البركة في زوجته وذريته وأهله وعشيرته وأصدقائه أساتذة الجامعات وطلابه ويلهمهم الصبر الجميل لفقدانه.. والعزاء موصول من جميع أعضاء جمعية خريجي كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية بجامعة الخرطوم.. ولا نملك إلا أن نقول (إنا لله وإنا إليه راجعون).. ولمن دامت الدنيا.. لكن فقد البروف كان عظيماً
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